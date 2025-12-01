Çinli elektrikli araç devleri kasımda teslimat rekorlarına yaklaştı

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticileri, kasım ayına ilişkin satış ve teslimat rakamlarını açıkladı. Veriler, birçok markada yıllık bazda dikkat çekici artışlara işaret ediyor.

XPeng, kasım ayında 36.728 akıllı elektrikli araç teslim ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 büyüdüğünü duyurdu. Şirketin ocak-kasım dönemindeki toplam teslimatları yüzde 156 artışla 391.937 adede ulaştı. Bu süreçte 39.773 aracın yurt dışına gönderildiği belirtilirken, XNGP'nin şehir içi sürüş aylık aktif kullanıcı penetrasyonu yüzde 84 oldu.

NIO, kasım ayında 36.275 araç teslim ederek yıllık bazda yüzde 76,3'lük yükseliş kaydetti. Şirketin yılın ilk 11 ayındaki toplam teslimat sayısı 949.457 adet olarak açıklandı.

Li Auto'nun kasım ayı teslimatları 33.181 olarak gerçekleşirken, ocak-kasım döneminde toplam satışlar 1.495.969 adede çıktı.

BYD satışları ve üretimi yıllık geriledi

SERES Group, kasım satışlarında yıllık yüzde 36,3 artışla 58.113 adede ulaştı. BYD de kasım ayında 474.175 adet yeni enerji aracı üretti, 480.186 adet satış gerçekleştirdi. Ancak şirketin toplam araç satışlarının yıllık bazda yüzde 5,3, üretimin ise yüzde 12,3 gerilediği bildirildi.

Zeekr, kasım ayında 28.843 araç satışıyla aylık bazda yüzde 35, yıllık bazda yüzde 6,78 büyüme kaydetti. Şirketin ocak-kasım dönemindeki toplam teslimatları 193.866 adet olurken, bu rakam yıllık bazda yüzde 0,55'lik sınırlı bir düşüşe işaret etti.