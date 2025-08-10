Çinli otomobil markaları Avrupa’da pazar payını katladı

Avrupa otomobil pazarı daralırken Çinli üreticiler pazar payını yüzde 5,1’e çıkardı. Haziranda Mercedes’i geride bırakan markalar arasında BYD, JAECOO ve Omoda öne çıktı.

JATO Dynamics verilerine göre, Avrupa otomobil pazarı aynı dönemde yüzde 1,9 daralarak 5 milyon 576 bin 568 adede gerilerken, Avrupalı, Japon, Güney Koreli ve ABD’li üreticilerin payı küçüldü. Buna karşın, agresif fiyat politikasıyla öne çıkan Çinli markalar, satışlarını yüzde 311 artırarak 70 bin 500 adede ulaştı. Haziran ayında ise Çinli üreticiler toplam satışta Mercedes’i geride bıraktı.

BYD, JAECOO, Omoda, Leapmotor ve Xpeng, yükselişte başı çeken markalar oldu. Haziranda BYD, 15 bin 565 adetlik satışla Avrupa’da en çok satan 25 marka arasına girdi ve Suzuki, MINI, Jeep gibi markaları geçti. BYD SEAL U, Volkswagen Tiguan ile birlikte ayın en çok satan plug-in hibrit modeli oldu.

Stellantis ve Tesla pazar kaybetti

Stellantis, yılın ilk yarısında pazar payını yüzde 16,7’den yüzde 15,3’e çekerek kuruluşundan bu yana en düşük ilk yarı satışını gördü. Grubun 10 markasından yalnızca Alfa Romeo, Peugeot ve Jeep büyüme kaydetti.

Tesla ise pazar payında ikinci en büyük düşüşü yaşayarak yüzde 2,4’ten yüzde 1,6’ya geriledi ve sıralamada yerini Çinli SAIC Motor’a bıraktı. SAIC satışlarını yüzde 22 artırırken, Tesla’nın satışları yüzde 33 azaldı. Uzmanlar, güncellenen Model Y’nin beklenen ivmeyi sağlayamadığını, BYD ve Volkswagen arasındaki rekabetin Tesla’nın konumunu zorlaştırdığını belirtiyor.