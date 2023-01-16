Citroen pazar büyürse Türkiye’de üretebilir

Citroen C4 X ve elektrikli e-C4X’i kullanmak üzere İspanya Madrid’deki dünya lansmanındaydım. Citroen globalin, Citroen Türkiye ile olan sıcak bağlarını modelin global basın toplantısının Türkiye’de yapılmasından anlamıştım. Fakat Citroen CEO’su Vincent Cobée’nin Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’a ve Türkiye ekibine olan desteğini de görünce markanın elinin çok daha kuvvetli olduğunu görmüş oldum. Fabrikanın Madrid’de olmasından ötürü tedarikte herhangi bir sorun öngörmediğini belirten Selen Alkım, “Tedarik sıkıntısı yaşamayacağız. Yeni modelden 10 bin adet satmayı planlıyoruz. Bu rakam yine tedarik imkanlarına göre 15 bine çıkabilir” dedi.

Citroen CEO’su Cobee’nin söylemine göre de Türkiye yakında markanın satışları arasında ilk 5’e girecek gibi, Türkiye şu anda Fransız markanın en çok satış yaptığı 7'inci pazar durumunda. Eğer istenildiği gibi olursa Almanya ve İngiltere’yi geride bırakacağız. Cobee, "İlk 5 pazar içine girerse Türkiye'de üretimi düşünebiliriz" dedi.

Geçen yılı 40 bin 000 adet satışla kapatmayı planladıklarını fakat tedarik sıkıntısı yüzünden 28.000 bantlarında kaldıklarını söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım bu yıl çok iyimser olduklarını ve 49 bin 250 hafif ticari ve binek otomobil satmak için planlamalar yaptıklarını belirtti. Bu rakama Ami dahil değil.

Ami için sıkı çalıştık

Yine Fransız markanın mini mobilite aracı olarak tanımlayabileceğimiz, arkadaşı “Ami” için çok sıkı pazarlık ettiklerini, Fransa’nın neredeyse her hafta kapısı aşındırdıklarını belirten Alkım, “İlk yılı bin adetle tamamladık. Bu yılki hedefimiz 3 bin” dedi. Elektrikli mobilite çözümlerine olan ilgi büyürken, Beach Buggy için de kapıların kapalı olmadığı belli.

Tıpkı Ami’de olduğu gibi e-C4 X’in de online satılacağı, hedeflerin yaklaşık yüzde 10’unun da elektrikli olacağı da açıklanan bilgiler arasında. Citroen globalin “Avrupa dışı pazarlarda büyüme” hedefi doğrultusunda iyi desteklendiklerini dile getiren Selen Alkım, “Türkiye’nin yüzde 97’sini kapsayacak bir satış ağımız var” dedi.

Citroen müşterilerine özgü yapılan araştırmaya değinen Alkım, “Farklı, ikna edici bir müşterimiz var” dedi. Bu verilerin müşteri memnuniyetine de yansıdığını ileten Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, SUV, Fastback, Sedan harmonisi C4 X ve e C4 X’ten çok umutlu olduklarını da ifade etti.

30 dakikada hızlı şarj ile batarya yüzde 80 doluyor

Türkiye’de hem elektrikli hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle satış sunulan C4 X ve e C4 X, 722.000 TL’den başlıyor. 510 litrelik bagaj hacmi, geniş arka oturma alanı, fonksiyonel iç mekanıyla dikkat çekerken 4 farklı donanım seçeneği de bulunuyor. Elektrikli versiyon, 360 km menzil sunuyor, 30 dakikada bataryalar hızlı şarj ile yüzde 10’dan 80’e dolabiliyor. CMP platformunu kullanan otomobil 4.6 metre uzunluk ve 2.7 metre dingil mesafesine sahip. Benzinli motorlar 1.2 litre, dizel ise 1.5 litrelik BlueHdi.