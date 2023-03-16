Citroën Xantia 30 yaşında! 1994 yılında pazara sunulmuştu

Citroën, 4 Mart 1993’te piyasaya sürülen Xantia modelinin 30. Yılını kutluyor. Citroën BX’in takipçisi olarak orta sınıftaki sedan pazarında, salınımı ve yana yatmayı azaltan, yol tutuşu iyileştiren elektronik kontrollü hidropnömatik süspansiyon sistemi Hydractive II teknolojisi ile otomobil dünyasına damgasını vurmuştu.

Citroën Xantia, 1994 yılında pazara sunulan Activa versiyonu ile tamamen yatay olarak viraj alma olanağı sağlayan yeni salınım ve yana yatma önleme sistemi SC-CAR ile teknolojisini daha da geliştirmişti. Bu muhteşem teknoloji, ünlü reklamcı Jacques Séguéla’ya rekortmen atlet Carl Lewis ile birlikte unutulmaz reklam fikrinin çekilmesi için de bir unsur olmuştu.

İlk olarak Mart 1993’te Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünyaya tanıtılan Citroën Xantia, 2023 itibarıyla 30. yılını kutlayarak bir koleksiyon otomobili oluyor. 1993 yılından 2010 yılına kadar büyük ölçüde Rennes-la-Janais Fabrikası’nda 1.326.259 adet üretilen Xantia, Citroën markasının ikonik modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

İtalyan tasarım merkezi Bertone’nin önerisine dayanarak Citroën Tasarım Merkezi’nde Daniel Abramson tarafından tamamlanan model, 80’lerin ünlü BX modelinin takipçisi olarak yollara çıkmıştı. Dinamik, akıcı ve güçlü tasarımlı bir sedan olarak, bir üst segmentteki XM’den esinlenen hatlarıyla Citroën ürün gamında tamamen yeni bir siluet sunuyordu. Benzersiz tasarımıyla Xantia, pazara sunulduğu 1993 yılında Yılın En İyi Otomobili seçilerek başarısını tescil etti.

3 farklı motor seçeneğine sahip

Xantia, 9 yıllık üretim hayatı boyunca birçok evrim geçirdi. Başlangıçta, 3 farklı motor seçeneği ile SX ve VSX olmak üzere 2 donanım seviyesi sunuldu. Üst versiyonlar, konfordan ödün vermeden salınım ve yana yatmayı azaltarak yol tutuşu iyileştirmeye olanak tanıyan elektronik kontrollü süspansiyon sistemi hidropnömatik Hydractive II ile donatılmıştı. 1994 yılında, Hydractive II sistemini içeren Activa versiyonu pazara sunuldu.

Yeni versiyonda küre sayısını 10 adede çıkartan ek iki silindir daha vardı. Sistem, yana yatma eğiliminin 0,5 dereceyi aşmasını önlüyordu. Bu donanımla Xantia, yatay bir şekilde viraj alabiliyordu. Ayrıca bu teknoloji Michelin ile özel lastiklerin gelişimini de sağladı. 1995 yılında, station karoserli Xantia Break pazara sunuldu. Xantia, 1997 yılında makyajlandı. Bunlara ek olarak 1998 yılında Xantia, PSA Grubu’nun yüksek basınçlı common rail dizel motoru 2.0 HDi ile yollara çıktı.

İlk olarak 1993 yılında yollara çıkan Citroën Xantia’yı tanımlayan anahtar kelimeler, konfor, güvenlik, teknoloji ve sürüş keyfi idi. Xantia’nın ve onu takip eden modellerin imzası haline gelen kapitone döşemeler ile konforlu bir sunuş sunuyordu. İç mekanda, renkler ve malzemeler arasında gerçek bir uyum sergileniyordu. Ayrıca, daha güvenli bir kabin için kapılarda kalın levhalar ve destek kirişleri bulunuyordu.

Hidroliğin gücü ile elektroniğin hızını birleştirildi

Teknoloji açısından Xantia’nın farkını ortaya koyan Hydravtive II, hidroliğin gücü ile elektroniğin hızını birleştiriyordu. Geleneksel hidropnömatik süspansiyon, aks başına ek bir küre ile donatılıyor. Sistem, süspansiyon silindiri başına bir küre ile normal devrede solenoid valfler yoluyla etkinleştiriliyor. Bu, süspansiyonun iki esneklik ve sönümleme koşulunu tanımlamasına izin veriyor.

Bu sayede esnek ve sportif olabiliyor. Sensörler, bilgisayarın sürüş durumuna bağlı olarak iki mod arasında seçim yapmasına izin veriyor. Bu teknoloji her iki durumda da sürücü ve yolcuların büyük bir konfor içinde, sakin bir şekilde seyahat etmelerini sağlayabiliyor.

Önemli yeniliklere ve niteliklere sahip Xantia, Citroën reklamcılığı için de ideal fikirleri ortaya çıkardı. Carl Lewis’in rol aldığı 1995 tarihli, bir bahis sebebiyle keşiş olmaya zorlanan bir sporcunun konu edildiği ünlü reklam bunlardan biri oldu. İddiaya göre, bir otomobilin yatay bir şekilde viraj alması imkansızdı. Ancak Xantia ile bu mümkündü.