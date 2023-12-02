Citroen'den aralık kampanyası: Birçok model için uygun faizli kredi

Citroen otomobilleri, aralıktaki avantajlı kampanyalarla yeni bir binek veya hafif ticari araç almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla birlikte 50 bin TL takas desteği sunuluyor.

Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneklerine ek 50 bin TL takas desteğiyle satın alınabiliyor.

C5 Aircross'a 300 bin lira kredi

Citroen C4'e ise 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla Citro2n showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor.

Citroen C3 modelinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanları sağlanıyor.

Ticaride 0 faizli kredi

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroen Berlingo Kombi de 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer ve Jumpy modellerini, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.