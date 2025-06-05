Citroen’den haziran ayına özel faizsiz kredi kampanyası

Citroen, haziran ayında geçerli olacak yeni kampanyasıyla birçok modelde faizsiz kredi imkanı sunuyor. Marka, hem binek hem de ticari araçlarında çeşitli kredi seçenekleri ve indirimlerle tüketicilere avantajlı fırsatlar sağlıyor.

* Kampanya kapsamında, yüzde 100 elektrikli yeni Citroen E-C3 modeli için 150 bin lira, 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Modelin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 99 bin 900 lira olarak açıklandı.

* Yeni C3 Aircross modelinde 200 bin lira, elektrikli versiyonu E-C3 Aircross için ise 250 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sunuluyor. Elektrikli Aircross modeli 1 milyon 249 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışta.

* Benzinli yeni C4 ve C4 X Max versiyonlarında da 150 bin lira, 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı yer alıyor.

Ticari modellerde esnek finansman seçenekleri

Citroen’in ticari araç modellerinde de özel kredi fırsatları dikkat çekiyor. Berlingo Kombi ve Berlingo Van için:

* 280 bin TL, 12 ay, sıfır faizli kredi ya da

* 700 bin TL, yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi seçeneği sunuluyor.

Jumpy Spacetourer, Jumper ve Jumpy Van modelleri de benzer koşullarla satışa sunuluyor.

Elektrikli araçlarda sıfır emisyon, sıfır faiz

Elektrikli yeni Citroen E-C4 için de 150 bin TL, 12 ay, sıfır faizli kredi kampanya dahilinde yer alıyor.

Citroen’in şehir içi kompakt elektrikli modeli AMI ise 150 bin lira sıfır faizli kredi veya 40 bin lira nakit indirim seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Kampanya haziran ayı boyunca yetkili Citroen bayilerinde geçerli olacak.