Citroen'den temmuzda kredi kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre Citroen, C3 Aircross SUV modeline 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla temmuz ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Citroen, C4 modeli ise 100 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuyor.

Citroen C5 Aircross SUV modeli ise 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla Citroen showroomlarında yer alıyor.

Citroen C4 X elektrikli versiyonu kaç para?

Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X 1 milyon 332 bin 500 TL’ye, C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 332 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor.

Citroen Berlingo Kombi de 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Van, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği satın alınabiliyor. Citroen; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.