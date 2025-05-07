Çok markalı dönüşümle Tofaş, Stellantis ile zirveye çıktı

Ocak 2021’de Fransız PSA (Peugeot-Cit­roen-Opel) ile FCA (Fiat-Chrysler) birleşmesiy­le kurulan Stellantis, Türki­ye’de yaklaşık 4 yıldır tek ba­şına faaliyet gösteriyordu. Bu­rada aslında bu ortaklığın bir ucunda bulunan Tofaş, sade­ce Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markasının Türkiye’de üre­tim ve satış operasyonlarını yürütüyordu. Tofaş, Türki­ye’de Koç Holding ve FCA’nın ortaklığıyla kurulmuş bir şir­ketti. Hisselerin yüzde 37,8’i Koç Holding’e, yüzde 37,8’i Stellantis’e aitti.

2023’ün Mart ayında, Stellantis ve Koç Holding, Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin (Peuge­ot, Citroën, Opel, DS ve Jeep markalarının Türkiye distri­bütörü) Tofaş’a devredilme­si konusunda anlaşmaya var­dıklarını duyurdu. Böylece markalar Türkiye’de de tek çatı altında birleşti ve Bursa önemli bir üretim ve ihracat üssü haline geldi. Rekabet Ku­rumu’na bu birleşme için baş­vuru yapıldı. 2024 yılının ilk çeyreğinde Stellantis Otomo­tiv Pazarlama A.Ş.’nin yüzde 100 hissesi Tofaş’a devredildi. Böylece Tofaş’ın yönetim ya­pısında da bu birleşmeye uy­gun değişiklikler gerçekleşti. Genel müdürlük görevlerinin yeni tanımı marka direktör­lüğü oldu.

İlk 4 ayda grubun pazar payı yüzde 26’ya yaklaştı

Bu birleşmeyle birlikte To­faş, en büyük satış ağına sa­hip oldu. Tofaş çatısı altında­ki yer alan markalar ile aslın­da satış payı tarafında zaten en büyük pastaya sahip olan Stellantis, grubu güçlendir­di. Önceki gün açıklanan Oto­motiv Distribütörleri ve Mo­bilite Derneği verilerine gö­re, ilk 4 ayda Stellantis Grubu toplamda (Peugeot, Citroen, Opel ve DS) 381 bin 636 adet­lik pazarda 66 bin 317 adetlik satışa imza atmıştı. Grup böy­lece toplam pazardan yüzde 17,3 pay aldı. Buna Tofaş (Fi­at, Alfa Romeo ve Jeep) tara­fı da eklendiğinde Stellantis Türkiye’nin toplam satışla­rı 99 bin 115 adede çıkmış ol­du. Böylece otomobil ve ha­fif ticari araç pazarından alı­nan pay yüzde 25,9’u aştı. Bu birleşme hem satış ve pazar­lamada hem de grup olarak Türkiye’nin en büyük otomo­tiv grurbu olarak dikkat çekti.

İkinci el Karacan’da, yedek parça Şahin’de

Filo ve 2.El Satış Direktörü olarak Mahmut Karacan görev yapacak. Karacan, 2013- 2015 yılları arasında Alfa Romeo, Jeep ve Lancia Marka Direktörlüğü görevini yürüttü. 2015 yılında FIAT Satış Direktörlüğünü üstlenen Karacan, yeni yapılanma ile Filo ve 2.El Satış Direktörlüğünü yürütecek. Tofaş’ta 2015 yılından bu yana Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü rolünü üstlenen Hüseyin Şahin ise yeni markalarla birlikte büyüyen görevini CEO Cengiz Eroldu’ya bağlı olarak sürdürecek. Hüseyin Şahin 2011-2015 yılları arasında Tofaş’taki Satış Direktörlüğü görevini yaptı. Hemen ardından, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak atanmıştı.

Deneyimli ve yetkin ekip bir araya geldi

Bu yapılanmayla birlikte Tofaş'ın yeni A takımı da belli oldu. Tofaş’ın yeni organizasyon yapısında mobiliteye ve yenilikçi çözümlere vurgu yapıldı. Tofaş çatısındaki isim değişmedi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, gerçekleşen birleşmeyle ilgili "Liderlerimizin, müşterilerimiz için yarattığımız değeri ve markalarımızın performansını ileri taşıyacak. Tofaş ve Stellantis Türkiye’nin güçlerini birleştirmesiyle otomotiv sektörünün deneyimli ve yetkin ekipleri bir araya geldi” dedi.

Markaların yönetimini İbrahim Anaç yapacak

Stellantis Türkiye Başkanı olarak görev yapan İbrahim Anaç, Markalar Direktörü oldu. Anaç, Cengiz Eroldu’ya bağlı olarak görev yapacak ve markalardan sorumlu direktörler ile filo ve ikinci el satıştan sorumlu direktörler ise Anaç’ın direksiyonunda olacak. Anaç, 2017 yılına dek otomotiv sektöründe farklı markalarda üst düzey görevler aldı. Anaç, 2022 yılında Stellantis’in MEA Bölgesi’nin Ticari Başkanlığına getirildi. 2024 yılından bu yana Stellantis Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapıyordu.

Fiat, Aytaç ile yoluna devam ediyor

Yaklaşık 10 yıldır Fiat Marka Direktörü olan Altan Aytaç, görevine devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi’nde MBA yüksek lisans programını tamamlayan Aytaç, çalışma hayatına Tofaş’ta başladı. Aytaç sırasıyla CBU Lojistik Departman Müdürü, Ticari Projeler Koordinatörlüğü, FIAT Marka Müdürlüğü ve Alfa Romeo ve Lancia markalarının direktörlüğünü üstlendi. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü’ne atanan Aytaç, FIAT Marka Direktörlüğü görevinden önce; Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görev yapmıştı.

Citroen’i Bora Duran yönetecek

Citroen Marka Direktörlüğünü Bora Duran sürdürecek. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Duran, İngiltere'deki Gloucestershire Üniversitesi'nde İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında Citroën Türkiye'de Satış Bölge Müdürü olarak çalışmaya başlayan Duran, 1 Şubat 2025 tarihinden bu yana Citroën Marka Direktörlüğünü yürütüyor.

Opel'in direksiyonunda Yiğit Yantaç

Opel Marka Direktörlüğü görevini Yiğit Yantaç sürdürecek. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 2020 yılından bu yana Stellantis çatısı altında farklı görevler alan Yantaç, 2023 yılından bu yana Opel Marka Direktörlüğü görevini yürütüyor.

Lüks tarafa Selim Eskinazi bakacak

Alfa Romeo, DS Automobiles ve Jeep Direktörü olarak Selim Eskinazi görev yapacak. Eskinazi, Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılından itibaren otomotiv sektörü içerisinde birçok farklı rolde görev yaptı. Eskinazi, Stellantis Türkiye çatısı altındaki görevine, Temmuz 2022 itibarıyla başlamıştı.

Peugeot’da dümen Gupse Kaplan’da

Daha önce Peugeot Türkiye Genel Müdürü olan Gupse Kaplan, görevine Peugeot Marka Direktörü olarak devam edecek. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’nde yüksek lisans yapan Kaplan, 2024 yılında atandığı görevini böylece sürdürmeye devam edecek.