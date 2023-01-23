Dakar’ın galibi Toyota
Dünyanın en zor yarışlarından Dakar Rallisi doğayla mücadele, pilotların kabiliyetlerini seyretme açısından olağanüstü. Baba Carlos Sainz’in hala neler yapabildiğini gösterdiği etkinliklerden biri. TOYOTA GAZOO Racing takımı da Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel ile üst üste ikinci kez Dakar Rallisi’ni kazandı.
GR DKR Hilux T1+ yarış aracını bitiş noktasına ilk sırada getiren Nasser Al-Attiyah, tüm yarış boyunca yüksek performansını ve istikrarını koruyarak en yakın rakibine 1 saat 20 dakika 49 saniye fark attı. Markalar açısından dayanıklılğın da bir göstergesi olarak kabul edilen yarış Toyota açısından da çok kıymetli.
2023 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Dakar’da Nasser Al-Attiyah 85 puan alırken Toyota GAZOO Racing’in 65 puanı bulunuyor. Şampiyonda sonraki yarış şubatın son haftasında düzenlenecek Abu Dhabi Desert Challenge olacak.