Dakar’ın galibi Toyota

GR DKR Hilux T1+ yarış aracını bitiş noktasına ilk sırada getiren Nasser Al-Attiyah, tüm yarış boyunca yüksek performansını ve istikrarını koruyarak en yakın rakibine 1 saat 20 dakika 49 saniye fark attı. Markalar açısından dayanıklılğın da bir göstergesi olarak kabul edilen yarış Toyota açısından da çok kıymetli.

2023 Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Dakar’da Nasser Al-Attiyah 85 puan alırken Toyota GAZOO Racing’in 65 puanı bulunuyor. Şampiyonda sonraki yarış şubatın son haftasında düzenlenecek Abu Dhabi Desert Challenge olacak.