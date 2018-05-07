Dizel, 'teknoloji' ile yeniden doğuyor!

07 Mayıs 2018

Aysel YÜCEL

Amerika'da patlak veren emisyon skandalı, dizel yasağını gündeme getirmişti. Avrupa, binekte ortalama 168 miligramdan NOx sınırını 2020’de 120 miligrama çekecek. Bosch ve Delphi gibi devlerin geçtiğimiz günlerde açıkladıkları teknoloji atakları bu konudaki tartışmaları da yeni bir boyuta taşıdı. Firmalar, yasak limitlerin de altında azot oksit değerleri olan teknolojiler geliştirildi, otomotiv üreticileri umutlandı. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, dizel yasağının en fazla konuşulduğu Almanya’da bile markaların bu alana yatırımlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, dizel kullanımının Çin ve Hindistan gibi ülkelerde yaygınlaşacağını söyledi. Türkiye’de de dizelin uzun bir geleceğinin olacağı düşünülüyor.

Hyundai, Honda, Peugeot, Ford gibi markalar kısa vadede dizelin tamamen ortadan kalkmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Otomotivciler bir yandan elektrikli ve hibrid yatırımlarını hızlandırırken diğer yandan da düşük emisyonlu yasaların zorunlu koştuğu emisyon ve NOx değerlerini karşılayacağı söylenen yeni dizel motorlara yatırımı sürdürüyor.

Bosch CEO'su Denner: Dizelin geleceği var!

Bosch CEO'su Volkmar Denner, geçtiğimiz hafta dizel konusunda iddialı bir yorum yaparak, “Dizel teknolojisinin sonunun geldiğine dair iddialara son noktayı koymak istiyoruz. Dizelin bir geleceği var. Kısa bir süre içerisinde emisyonlar artık sorun olmayacak" dedi. Bosch'taki yeni gelişmeler, araç üreticilerinin geleceğin limitlerine daha şimdiden uymasını sağlayacak şekilde azot oksit (NOx) emisyonlarını yüksek oranda azaltmasını sağlayabilecek. RDE (gerçek sürüş emisyonları) testinde bile, yeni ve özel Bosch dizel teknolojisi ile donatılmış araçların emisyonları mevcut limitlerin çok altında olmanın yanı sıra 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan limitlerin bile altında. Bosch mühendisleri, mevcut teknolojileri geliştirerek bu sonuçları elde etti. Maliyetleri arttırabilecek ek bileşenlere ihtiyaç bulunmuyor. Denner, "Bosch, teknik olarak mümkün olan şeylerin sınırlarını zorluyor. En son Bosch teknolojisi ile donatılan araçlar, düşük emisyonlu araçlar olarak sınıflandırılacaklar ve fiyatları uygun olmaya devam edecek" dedi.

2017 yılından beri Avrupa mevzuatı, RDE uyumlu şehir içi, şehir dışı ve otoban döngüleri karışımına göre test edilen yeni binek otomobil modellerinin kilometrede 168 miligramdan fazla NOx yaymamasını gerekli kılıyor. 2020 yılı itibarıyla bu limit 120 miligrama düşecek. Ancak Bosch dizel teknolojisi ile donatılan araçlar bugün bile standart yasalarla uyumlu RDE döngülerinde 13 miligram NOx kadar az bir miktarda emisyona neden oluyor. Bu, 2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan limitin yaklaşık onda birine denk geliyor.

Delphi Technologies SCR sistemini geliştirdi

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, dizel motorlar arenasında çığır açacak devrim niteliğindeki yepyeni teknolojisini gün yüzüne çıkarıyor. SCR (Seçici Katalist İndirgeme) teknolojisi sayesinde yeni nesil dizel motorlarda performans artışı sağlanırken, zararlı nitrojen oksit (Nox) emisyonları suya ve zararsız nitrojene dönüştürülerek ortadan kaldırılıyor. Ayrıca SCR sistemi sayesinde dizel motorlar optimum verimlilik seviyesi için kalibre edilirken, CO2 emisyonları da daha düşük seviyeye getiriliyor. Orijinal ekipman üreticileri için son derece sağlam ve esnek bir yapıda geliştirilen SCR teknolojisi, aynı zamanda uygun maliyetiyle öne çıkıyor.

Markalar ne diyor?

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura: Gelecekte hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli motorlar hayatımızda olacak ve biz de buna göre planlar alıyoruz. Mesela ilk yüzde 100 elektrikli modelimizi 2019 yılında yollara çıkarmayı hedefliyoruz ve Türkiye’deki altyapı uygun olursa bu yeni elektrikli aracımızı Türkiye’de satışa sunmaya hazırız. Tüm bunlara rağmen yeni dizel motorumuzu Honda’nın 2025 vizyonu çerçevesinde geliştirdik ve dünyanın birçok ülkesinde yoğun talep gören Civic modelimiz, geliştirdiğimiz bu yeni dizel motoru kullanmaya başladı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker: Ürün gamımızda dizel, yeni nesil benzinli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli araçlar bulunan bir marka olarak, yatırımlarımız daha çok çevreci otomobillerden yana. Dizel motorların yeni standartları karşılaması için geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Üretim maliyetleri önemli bir konu, bu çerçeveden bakacak olursak 3-4 yıl içerisinde üretilecek çevreci ve düşük emisyonlu dizel motorların fiyat konusunda hibritlere yaklaştığını unutmamak gerek. Kısaca özetlersek, kısa ve orta vadede büyük segment ve ticari araçlarda dizel kullanımının devam edeceğine inanıyoruz.

Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin: Renault Trucks olarak 2019'da yeni elektrikli araç serisini pazara sunacağız. Tabii ki dizel motorlar, uzun bir süre talebin çok büyük bir kısmını karşılamaya devam edecek. Uzun yol segmentinde ise dizel motorların yerini alternatif bir yakıtın alması uzun vadede çok ön görülmüyor. Bu anlamda dizel motorlarımızı daha da verimli ve tasarruflu hale getirmek üzere çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz.

Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın: PSA Grubu olarak tüketicilerden gelecek tüm yakıt ve enerji sistemlerine hazır olacağız. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz ve tüm alternatifler için yatırımlarımız devam ediyor. Dizel konusu gündemin en sıcak konusu olmakla birlikte PSA Grubu’nun bu konudaki uzmanlığı Peugeot Marka'sina da önemli avantajlar sunuyor. Halen urün gamımızda kullandığımız 1.6 BlueHdi teknolojili motorumuz sınıfının en çevreci motoru.SCR teknolojisini kullanan gerçek AdBlue kullanan 1600cc altındaki tek motor olarak aslında bu konuda ne kadar öncü olduğunu gösteriyor. Dizelin Türkiye'deki talebi hala çok yüksek. Avrupa'da yaşanan trendin aksine dizel güçlü konumunu hala koruyor.

Mazda Satış Sonrası Direktörü Tamer Atsan: Dizel ve benzinli motorlarda daha alınacak çok yol var, 2050 yılında üretilen motorların sadece yüzde 15’inin tamamen elektrikli olacağını tahmin ediyoruz. Geri kalanları ise hibrit ile beraber çalışan motorlar olacak (hibrit benzinli ve hibrit dizel). Mazda olarak dizelin geleceğine yürekten inanıyoruz, geliştirilen çevreci motorlarla, düşürülen emisyon değerleri ile dizel motorlar önümüzdeki dönemde kullanılmaya devam edecek ve son dönemde oluşan olumsuz algı ortadan kalkacaktır.