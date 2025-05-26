Doğan Trend CEO’su Dağtekin: Müşteri ve bayilere sahip çıkmaya çalışıyoruz
Tebliğ kararını karşılayamayan Çinli otomotiv üreticileri Türkiye’de zor bir sınavdan geçiyor. Bir tarafta yatırım görüşmeleri diğer tarafta bayi ağı derken, arafta kalan distribütörler ciddi desteklerle ayakta durabiliyor. “Ciddi fedakarlıklar yapmak zorundayız” diyen Doğan Trend CEO’su Dağtekin, “Bir iddiamız yok. Müşterilerimize ve bayilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.
Türkiye’de Çinli otomotiv üreticilerinin agresif fiyatlamalarının önüne geçmek ve pazarda dengeyi hem sanayi hem de satış açısında kurabilmek için hükümet bir dizi tedbir aldı. En son gelen tebliğle birlikte otomotivde Çin’e uygulanan ek gümrük vergisi neredeyse yüzde 60 seviyesine çıkarken, servis yönetmeliği veya yatırım kararı almayan markalar için de elektrikli araç satışları durduruldu.
Yakın zamanda yatırım kararını duyuran markalara bu yol açıldı. Fakat hâlâ masada olan taraflarda işler gittikçe zorlaşmaya başladı. Aksiyon almayan markalar ciddi bir destekle yoluna ilerlemeye devam ederken, distribütörler de fedakarlıklar yapıyor. Geçen hafta İstanbul’da gerçekleşen MG7 lansmanında sorularımızı cevaplayan Doğan Trend CEO'su Kağan Dağtekin de bu zorluklara değindi.
Dağtekin, “Avrupa dışından gelen araçlarda ciddi vergi farkı var. Bu sebeple satılabilir fiyatlara ulaşmak için hem üretici hem biz hem bayilerimiz ciddi bir fedakârlık yapmak zorundayız. Bir anlamda dükkanı döndürmeye çalışıyoruz. Şu an kar etme zamanı değil, ar zamanı. Müşterilerimize ve bayilerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şu an ayda 100 adetle 500 adet arasında çok minimal bir adetle bu işi şu an sürdürmeye çalışıyoruz. Şu an derdimiz sistemi çevirmek” dedi.
SAIC kâr gözetmiyor bizi yaşatmaya çalışıyor
Üreticinin burada büyük bir katkı sunduğunu söyleyen Dağtekin, “Bizim burada yapacağımız tasarruf ve fedakârlık devede kulak olur. Kurduğumuz bu yapının, bayilerin ayakta kalması için minimum satış bile olsa hayatımızı sürdürebilmemiz lazım. MG’nin sadece Avrupa’daki satışları 300 bin adet ve milyona yakın müşterisi var.
Bu yüzden Avrupa’da üretim için arayış içindeler. Farklı ülkelerde alternatif projeler devam ediyor. Avrupa’da nerede üretecekler, inşallah Türkiye’de yapabilecekler mi, o soru işaretleri bitene kadar 1-1,5 sene artık neyse bu sistemin yürümesi lazım. O yüzden SAIC bir kar gözetmeksizin, tamamen burada operasyonunu yaşatabilmek adına bizi destekliyor. SAIC, Türkiye’deki başarımızdan, bizim Doğan Trend olarak yaklaşımımızdan ve en önemlisi müşterilerine olan sahiplenme çabasıyla bizi destekliyor” diye konuştu.
İşler yürüsün diye marjı sıfırlıyor
SAIC’in sübvanse etme şansının olmadığını anlatan Kağan Dağtekin, “Ama maliyetini, malzeme bedeline kadar indiriyor. Marjını sıfırlıyor en azından iş burada yürüyebilsin diye neredeyse malzeme + işçilik seviyesine geliyor. Bir kâr beklentisi olmadan bize sunuyor. Bize söylediklerine göre ‘öyle olduğunu samimiyetle görüyoruz’ para kazanmamacasına Türkiye’deki operasyon sürdürülebilsin, orada serviste, satışta çalışan insanlar işini kaybetmesin diye. Fedakârlık yaptığımız bir dönem ama SAIC gerçekten bize iyi destek veriyor” dedi.
Servis koşulunu karşılayabiliriz ama yatırımdan haber bekliyoruz
Bir dönem servis şartını karşılamak için harekete geçtiklerine de değinen Kağan Dağtekin, “Bizim bugün 40’a yakın servisimiz zaten var. Bunların 20 adedini kendi şirket bünyemize geçirmemizle ve devralmakla sorun yok. Tebliğe uyum için teknik ve hukuki konuları çözüp maliyetini de çıkarttık ardından bayilerimizle de bu konuda prensipte anlaşmalarımızı yaptık ama bu sene başında durduk. Neden derseniz üretimle ilgili her şey netleşmeden, oldu ya da olmadı, böyle bir yatırıma girmeyi anlamlı görmedik” açıklamasında bulundu.
'Vergilerden sonra benzinli araçlara dönüş yaptık’
Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya da bu süre zarfında mecburi olarak plan değişikliğine gittiklerinin mesajını vererek, “Geçen süre zarfında Uzak Doğu’dan gelen otomobillerin pazarının çok hızlı büyümeye başlaması birtakım tedbirleri, birtakım vergileri gündeme getirdi.
Biz de bu dönemde benzinli ürün gamımıza yoğunlaştık. HS’ten sonra markamızın önemli bir üyesi MG7’yi de ülkemize getirdik. Sözümüzü tutabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah başarılı olacak ve bizim marka yüzümüz olacak. Bugün, uzun zamandır beklenen bir model olan MG7’nin Avrupa’daki ilk lansmanını ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Avrupa’daki ilk lansman konusu bizim için önemli. Bu MG’nin Türkiye’ye verdiği önemi, Doğan Trend’in bu konudaki kararlılığını ve gelecek planlarını göstermesi açısından da çok önemsediğimiz bir lansman.
Türkiye’de, dünyada olduğu gibi elektrikli ve hibrit otomobillere talep artarak devam ediyor ama hala benzinli otomobiller pazardaki hakimiyetini koruyor. Bu senenin ilk dört aylık satış sonuçlarına baktığımızda %48,3’lük pazar payıyla en çok tercih edilen otomobillerin benzinli modeller olduğunu görüyoruz. Trend yavaş yavaş elektrikli ve hibrit otomobillere kaysa da 2030 yılına kadar Türkiye’de de dünyada da içten yanmalı motorların pazardaki hakimiyetini koruması bekleniyor” dedi.
Avrupalı daha beklesin yeni MG7 Türkiye’de
Yeni MG7 Türkiye’de yollara çıktı. Passion ve Excellence olmak üzere iki donanım seviyesi ve 170 PS güç üreten 1.5L turbo motoru ile model, 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Araç, performansı ve fastback sedan tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem tasarımı hem de donanımıyla fark yaratan model, sürüş deneyimini ileriye taşıyan gelişmiş asistan sistemleriyle konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.
Aracın lansmanı Avrupa’dan önce Türkiye’de yapıldı. Araçta yer alan turbo benzinli motora 275 Nm tok ve 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman eşlik ediyor. Aracın ortalama tüketimi de 100 km’de sadece 7 litre olarak hesaplanmış. Bununla birlikte aktif spoyler, sürüş dinamiğini desteklerken hıza göre açılıp kapanıyor.