Doğan Trend CEO’su Dağtekin: Müşteri ve bayilere sahip çıkmaya çalışıyoruz

Türkiye’de Çinli otomo­tiv üreticilerinin ag­resif fiyatlamalarının önüne geçmek ve pazarda den­geyi hem sanayi hem de satış açısında kurabilmek için hükü­met bir dizi tedbir aldı. En son gelen tebliğle birlikte otomo­tivde Çin’e uygulanan ek güm­rük vergisi neredeyse yüzde 60 seviyesine çıkarken, servis yönetmeliği veya yatırım ka­rarı almayan markalar için de elektrikli araç satışları durdu­ruldu.

Yakın zamanda yatırım kararını duyuran markalara bu yol açıldı. Fakat hâlâ masa­da olan taraflarda işler gittik­çe zorlaşmaya başladı. Aksi­yon almayan markalar ciddi bir destekle yoluna ilerlemeye devam ederken, distribütörler de fedakarlıklar yapıyor. Ge­çen hafta İstanbul’da gerçek­leşen MG7 lansmanında so­rularımızı cevaplayan Doğan Trend CEO'su Kağan Dağtekin de bu zorluklara değindi.

Dağ­tekin, “Avrupa dışından gelen araçlarda ciddi vergi farkı var. Bu sebeple satılabilir fiyatlara ulaşmak için hem üretici hem biz hem bayilerimiz ciddi bir fedakârlık yapmak zorunda­yız. Bir anlamda dükkanı dön­dürmeye çalışıyoruz. Şu an kar etme zamanı değil, ar zamanı. Müşterilerimize ve bayilerimi­ze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şu an ayda 100 adetle 500 adet arasında çok minimal bir adet­le bu işi şu an sürdürmeye çalı­şıyoruz. Şu an derdimiz sistemi çevirmek” dedi.

SAIC kâr gözetmiyor bizi yaşatmaya çalışıyor

Üreticinin burada büyük bir katkı sunduğunu söyleyen Dağtekin, “Bizim burada yapa­cağımız tasarruf ve fedakâr­lık devede kulak olur. Kurdu­ğumuz bu yapının, bayilerin ayakta kalması için minimum satış bile olsa hayatımızı sür­dürebilmemiz lazım. MG’nin sadece Avrupa’daki satışla­rı 300 bin adet ve milyona ya­kın müşterisi var.

Bu yüzden Avrupa’da üretim için arayış içindeler. Farklı ülkelerde al­ternatif projeler devam ediyor. Avrupa’da nerede üretecek­ler, inşallah Türkiye’de yapa­bilecekler mi, o soru işaretle­ri bitene kadar 1-1,5 sene artık neyse bu sistemin yürümesi la­zım. O yüzden SAIC bir kar gö­zetmeksizin, tamamen burada operasyonunu yaşatabilmek adına bizi destekliyor. SAIC, Türkiye’deki başarımızdan, bi­zim Doğan Trend olarak yak­laşımımızdan ve en önemlisi müşterilerine olan sahiplen­me çabasıyla bizi destekliyor” diye konuştu.

İşler yürüsün diye marjı sıfırlıyor

SAIC’in sübvanse etme şan­sının olmadığını anlatan Ka­ğan Dağtekin, “Ama maliyetini, malzeme bedeline kadar indi­riyor. Marjını sıfırlıyor en azın­dan iş burada yürüyebilsin diye neredeyse malzeme + işçilik se­viyesine geliyor. Bir kâr beklen­tisi olmadan bize sunuyor. Bize söylediklerine göre ‘öyle oldu­ğunu samimiyetle görüyoruz’ para kazanmamacasına Türki­ye’deki operasyon sürdürü­lebilsin, orada serviste, satışta çalışan in­sanlar işini kay­betmesin diye. Fedakârlık yap­tığımız bir dö­nem ama SAIC gerçekten bize iyi destek veri­yor” dedi.

Servis koşulunu karşılayabiliriz ama yatırımdan haber bekliyoruz

Bir dönem servis şartını karşılamak için harekete geçtiklerine de değinen Kağan Dağtekin, “Bizim bugün 40’a yakın servisimiz zaten var. Bunların 20 adedini kendi şirket bünyemize geçirmemizle ve devralmakla sorun yok. Tebliğe uyum için teknik ve hukuki konuları çözüp maliyetini de çıkarttık ardından bayilerimizle de bu konuda prensipte anlaşmalarımızı yaptık ama bu sene başında durduk. Neden derseniz üretimle ilgili her şey netleşmeden, oldu ya da olmadı, böyle bir yatırıma girmeyi anlamlı görmedik” açıklamasında bulundu.

'Vergilerden sonra benzinli araçlara dönüş yaptık’

Doğan Trend Grubu Otomotiv Markaları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya da bu süre zarfında mecburi olarak plan değişikliğine gittiklerinin mesajını vererek, “Geçen süre zarfında Uzak Doğu’dan gelen otomobillerin pazarının çok hızlı büyümeye başlaması birtakım tedbirleri, birtakım vergileri gündeme getirdi.

Biz de bu dönemde benzinli ürün gamımıza yoğunlaştık. HS’ten sonra markamızın önemli bir üyesi MG7’yi de ülkemize getirdik. Sözümüzü tutabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah başarılı olacak ve bizim marka yüzümüz olacak. Bugün, uzun zamandır beklenen bir model olan MG7’nin Avrupa’daki ilk lansmanını ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Avrupa’daki ilk lansman konusu bizim için önemli. Bu MG’nin Türkiye’ye verdiği önemi, Doğan Trend’in bu konudaki kararlılığını ve gelecek planlarını göstermesi açısından da çok önemsediğimiz bir lansman.

Türkiye’de, dünyada olduğu gibi elektrikli ve hibrit otomobillere talep artarak devam ediyor ama hala benzinli otomobiller pazardaki hakimiyetini koruyor. Bu senenin ilk dört aylık satış sonuçlarına baktığımızda %48,3’lük pazar payıyla en çok tercih edilen otomobillerin benzinli modeller olduğunu görüyoruz. Trend yavaş yavaş elektrikli ve hibrit otomobillere kaysa da 2030 yılına kadar Türkiye’de de dünyada da içten yanmalı motorların pazardaki hakimiyetini koruması bekleniyor” dedi.

Avrupalı daha beklesin yeni MG7 Türkiye’de

Yeni MG7 Türki­ye’de yollara çıktı. Pas­sion ve Excellence olmak üzere iki donanım seviyesi ve 170 PS güç üreten 1.5L turbo motoru ile model, 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlar­la Türkiye’de satışa sunuldu. Araç, performansı ve fastba­ck sedan tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem tasarımı hem de donanımıyla fark yaratan mo­del, sürüş deneyimini ileriye taşıyan gelişmiş asistan sistem­leriyle konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.

Aracın lans­manı Avrupa’dan önce Türki­ye’de yapıldı. Araçta yer alan turbo benzinli motora 275 Nm tok ve 7 ileri ıslak tip çift kav­ramalı şanzıman eşlik ediyor. Aracın ortalama tüketimi de 100 km’de sadece 7 litre olarak hesaplanmış. Bununla birlikte aktif spoyler, sürüş dinamiğini desteklerken hıza göre açılıp kapanıyor.