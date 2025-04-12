DS Automobiles'ın elektrikli araçlara özel Fransa rehberi 25 Nisan'da çıkıyor

DS Automobiles, elektrikli otomobille Fransa'da seyahat için özel bir rehber hazırladı. 25 Nisan'da yayımlanacak rehberde, elektrikli ulaşım için özel olarak belirlenmiş güzergahların yanı sıra şarj istasyonları, detaylı haritalar, gastronomik duraklar, spor etkinlikleri ve kültürel keşif noktalarına dair bilgiler de yer alacak.

DS Automobiles'in Michelin Editions işbirliğiyle hazırladığı ve 30 farklı rotanın yer aldığı seyahat rehberi 400 sayfadan oluşuyor. 25 Nisan'da yayımlanacak rehber elektrikli araçlarla seyahat etmeyi kolaylaştırmayı ve bu alandaki kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor.

DS N8 ile keşif zamanı

Konuya yönelik açıklamasında DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Peugeot, "Elektrikli Seyahat Sanatı ile mesajımızı güçlendiriyoruz ve 750 kilometreye kadar menzile sahip yeni yüzde 100 elektrikli öncü modelimiz DS N8 ile herkesi özel seyahat noktalarını ve lezzet duraklarını keşfetmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Michelin Seyahat Rehberleri Direktörü Philippe Orain de hazırlanan rehberin, elektrikli araçlarla seyahate dair algıyı değiştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "DS Automobiles ile kurduğumuz bu ortaklık, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı vurgularken elektrik çağında seyahat keyfini birlikte yeniden değerlendirmemize olanak sağlıyor" açıklamasında bulundu.