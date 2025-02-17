Düşük vergiyle şarj edilebilir hibritler sol şeride geçecek

ALİ YILDIRIM

Otomobil teknolojile­ri artık hızlı bir deği­şimin içinde. Bun­dan birkaç yıl öncesine kadar iç pazarda satılan araçların ağırlığını dizel motorlu araç­lar oluşturuyordu. Fakat geli­nen noktada artık dizel araç­ların pazardaki hükmünün bittiğini onun yerini elektrik­li ve benzinli araçların aldı­ğı açık açık verilerle de orta­da. Son dönemde adından ol­dukça fazla söz ettiren plug-in hibrit modeller de ön plana çı­kıyor. Özellikle Çinli üretici­lerle birlikte pazardaki etkin­liği oldukça artan modelle­re Avrupalı üreticiler de ayak uyduruyor.

Düşük vergi dili­minden yararlanan modeller klasik içten yanmalı model­lerden de daha uygun bir eti­ketle yola çıkıyor. Bu alanda dikkat çeken Opel de şarj edi­lebilir hibrit motor çalışmala­rına yeni Grandland ile dahil oluyor. İspanya’da gerçek­leşen lansmanda sorularımızı cevaplayan Opel Türkiye Ge­nel Müdürü Yiğit Yantaç, Av­rupa pazarında bu modellerin satışına başladıklarını Türki­ye için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“Çalışmalar devam ediyor Türkiye’de de olacağız”

2025 yılında Türkiye’de dü­şük emisyona odaklanacakla­rından bahseden Yantaç, “Bu yıl içerisinde, elektrikli ve hib­rit motorların toplam satış­larımızın yüzde 35’ini oluş­turmasını hedeflemekteyiz. Plug-in Hybrid (şarj edilebilir hibrit) Grandland versiyonu­muzun da düşük emisyon stra­tejimiz doğrultusunda Tür­kiye’de satışa sunulması için çalışmalarımız devam etmek­tedir. Bir anlamda plug-in hib­rit araçlara (PHEV) yönelik teşvik, bu motor seçeneğinin Türkiye’deki büyümesini des­tekleyecek ve kullanıcıların hibrit ve elektrikli araçlara ge­çişini hızlandıracaktır” dedi.

“Düşük emisyonlu model­lerde düşük vergi imkanının bu tür araçlara olan talebi yük­sek tutuyor” diyen Yiğit Yan­taç, “Mevcut teşviklerin deva­mı, içten yanmalı araçlardan plug-in hibrit modellere geçi­şi hızlandırabilir. Tabi bura­da özellikle ÖTV baremi se­bebiyle döviz kuru belirleyici olacaktır. ÖTV oranı yüzde 30 seviyelerinde kaldığı sürece benzinli motor seçeneklerin­den PHEV motor seçenekle­rine geçiş öngörüyoruz” dedi.

“Tüketici talebi SUV’ye doğru gidiyor”

Yiğit Yantaç, “Tüketici ta­lepleri, uzun dönemli trende baktığımızda özellikle B-SUV ve C-SUV segmentlerine kay­maya devam ediyor. Opel ola­rak biz de, yenilenen Mokka ve Grandland modelleriyle ve 2025’de lansmanını yapacağı­mız Frontera modeli ile paza­rın en büyük bölümünde tüm tüketicilere hitap eden bir ürün yelpazesi ile yer alacağız. 3 SUV modelimiz ile hem mo­tor hem de fiyat seçenekleri olarak oldukça geniş bir bantta müşterilerimizin ihtiyaçları­na yanıt vereceğiz. 2025 yılın­da toplam 70 bin adetlik satış hedefimizin yaklaşık %45’inin SUV modellerimizden gelme­sini bekliyoruz. Yeni Grand­land, 10 bin adetlik bir satış hedefiyle, en çok satacağımız SUV modelimiz olacak” yoru­munda bulundu.

Mokka’ya hafif hibrit geldi

Opel Mokka da makyaj operasyonundan geçti. Türkiye’de iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan araç, ilk etapta 1.2 litrelik turbo benzinli motorla yola çıktı. Aynı zamanda yüzde 100 elektrikli seçeneğin yanında otomobilde bir de 48V hafif hibrit motor seçeneği de geldi. Gelecek aylarda satışına başlanacak model, düşük yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor. Aracın başlangıç fiyatı 1.6 milyon lira seviyelerinde. Hibrit versiyonun fiyat etiketi şimdilik net değil. Makyajlanan modelde, yeni Opel “Şimşek” logosu ve ön yüzünde yer alan Opel Vizör tasarımına yer verilmiş. Ayrıca model, yeni aydınlatma tasarımına sahip IntelliLux LED Matrix Farları ve yenilenen dijital pure panel kokpiti ile en yeni detaylardan.

800 km menzilli hibrit Grandland yükleniyor

Kısa bir süre önce tanıtılan Opel Grandland, elektrikli ve hafif hibrit seçenekleriyle dikkat çekti. Aynı zamanda Türkiye pazarı için de çalışmaların sür­düğünü aktaran Opel yetkili­leri Grandland’ın şarj edilebilir hibrit versiyonunu kısa sürede satışa sunacaklarını paylaştı. 192 beygir güç ve 350 Nm torka sahip olan şarj edilebilir hyb­rid model, fabrika verilerine göre toplamda 800 kilometre­lik menzil sunuyor. Araçta 17,9 kWs’lik bir pil paketi var. Böylece otomobilin sadece elektrikli sürüş menzili 80 km.