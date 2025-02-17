Düşük vergiyle şarj edilebilir hibritler sol şeride geçecek
Dizel araçlar artık Türkiye’de yok denecek kadar az satıyor. İbre elektrikli ve hibrit modellere doğru kayıyor. Burada düşük ÖTV’nin çok etkili olduğunu söyleyen Opel Türkiye Genel Müdürü Yantaç, “ÖTV oranı yüzde 30 seviyelerinde kaldığı sürece benzinli motor seçeneklerinden PHEV motor seçeneklerine geçiş öngörüyoruz” dedi.
ALİ YILDIRIM
Otomobil teknolojileri artık hızlı bir değişimin içinde. Bundan birkaç yıl öncesine kadar iç pazarda satılan araçların ağırlığını dizel motorlu araçlar oluşturuyordu. Fakat gelinen noktada artık dizel araçların pazardaki hükmünün bittiğini onun yerini elektrikli ve benzinli araçların aldığı açık açık verilerle de ortada. Son dönemde adından oldukça fazla söz ettiren plug-in hibrit modeller de ön plana çıkıyor. Özellikle Çinli üreticilerle birlikte pazardaki etkinliği oldukça artan modellere Avrupalı üreticiler de ayak uyduruyor.
Düşük vergi diliminden yararlanan modeller klasik içten yanmalı modellerden de daha uygun bir etiketle yola çıkıyor. Bu alanda dikkat çeken Opel de şarj edilebilir hibrit motor çalışmalarına yeni Grandland ile dahil oluyor. İspanya’da gerçekleşen lansmanda sorularımızı cevaplayan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, Avrupa pazarında bu modellerin satışına başladıklarını Türkiye için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.
“Çalışmalar devam ediyor Türkiye’de de olacağız”
2025 yılında Türkiye’de düşük emisyona odaklanacaklarından bahseden Yantaç, “Bu yıl içerisinde, elektrikli ve hibrit motorların toplam satışlarımızın yüzde 35’ini oluşturmasını hedeflemekteyiz. Plug-in Hybrid (şarj edilebilir hibrit) Grandland versiyonumuzun da düşük emisyon stratejimiz doğrultusunda Türkiye’de satışa sunulması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bir anlamda plug-in hibrit araçlara (PHEV) yönelik teşvik, bu motor seçeneğinin Türkiye’deki büyümesini destekleyecek ve kullanıcıların hibrit ve elektrikli araçlara geçişini hızlandıracaktır” dedi.
“Düşük emisyonlu modellerde düşük vergi imkanının bu tür araçlara olan talebi yüksek tutuyor” diyen Yiğit Yantaç, “Mevcut teşviklerin devamı, içten yanmalı araçlardan plug-in hibrit modellere geçişi hızlandırabilir. Tabi burada özellikle ÖTV baremi sebebiyle döviz kuru belirleyici olacaktır. ÖTV oranı yüzde 30 seviyelerinde kaldığı sürece benzinli motor seçeneklerinden PHEV motor seçeneklerine geçiş öngörüyoruz” dedi.
“Tüketici talebi SUV’ye doğru gidiyor”
Yiğit Yantaç, “Tüketici talepleri, uzun dönemli trende baktığımızda özellikle B-SUV ve C-SUV segmentlerine kaymaya devam ediyor. Opel olarak biz de, yenilenen Mokka ve Grandland modelleriyle ve 2025’de lansmanını yapacağımız Frontera modeli ile pazarın en büyük bölümünde tüm tüketicilere hitap eden bir ürün yelpazesi ile yer alacağız. 3 SUV modelimiz ile hem motor hem de fiyat seçenekleri olarak oldukça geniş bir bantta müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. 2025 yılında toplam 70 bin adetlik satış hedefimizin yaklaşık %45’inin SUV modellerimizden gelmesini bekliyoruz. Yeni Grandland, 10 bin adetlik bir satış hedefiyle, en çok satacağımız SUV modelimiz olacak” yorumunda bulundu.
Mokka’ya hafif hibrit geldi
Opel Mokka da makyaj operasyonundan geçti. Türkiye’de iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan araç, ilk etapta 1.2 litrelik turbo benzinli motorla yola çıktı. Aynı zamanda yüzde 100 elektrikli seçeneğin yanında otomobilde bir de 48V hafif hibrit motor seçeneği de geldi. Gelecek aylarda satışına başlanacak model, düşük yakıt tüketimiyle ön plana çıkıyor. Aracın başlangıç fiyatı 1.6 milyon lira seviyelerinde. Hibrit versiyonun fiyat etiketi şimdilik net değil. Makyajlanan modelde, yeni Opel “Şimşek” logosu ve ön yüzünde yer alan Opel Vizör tasarımına yer verilmiş. Ayrıca model, yeni aydınlatma tasarımına sahip IntelliLux LED Matrix Farları ve yenilenen dijital pure panel kokpiti ile en yeni detaylardan.
800 km menzilli hibrit Grandland yükleniyor
Kısa bir süre önce tanıtılan Opel Grandland, elektrikli ve hafif hibrit seçenekleriyle dikkat çekti. Aynı zamanda Türkiye pazarı için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Opel yetkilileri Grandland’ın şarj edilebilir hibrit versiyonunu kısa sürede satışa sunacaklarını paylaştı. 192 beygir güç ve 350 Nm torka sahip olan şarj edilebilir hybrid model, fabrika verilerine göre toplamda 800 kilometrelik menzil sunuyor. Araçta 17,9 kWs’lik bir pil paketi var. Böylece otomobilin sadece elektrikli sürüş menzili 80 km.