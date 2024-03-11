Elektrikli 3008 yaza Türkiye’de

Volkan DEMİRKUŞAK

Hem şarj edilebilir hibrit hem hibrit hem de elektrikli motorlu araçlarla uyumlu bir yepyeni bir platform olan STLA Medium üzerinden yoğrulan yeni Peugeot 3008, selefine oranla boyutlarında minimal daha büyük daha yüksek. 520 litrelik bagaj hacmi korunmuş.

Şık Pixel Led farlar hem görsel hem de sürüş güvenliği anlamında gelişmiş, 75 metreye kadar yaya, hayvan, engel ile ilgili acil uyarıları da sürücüye yapıyor. Öte yandan tasarım dili çekici, yeni logo, 3008 yazısı, gündüz farları, Fastback ruhlu arka tasarım, 1.6 metrelik yükseklik başarılı. İç mekânda bolca alan var ergonomi yönünden de gelişmiş.

İç ambiyans ışıkları gece sürüşlerinde içeriyi biraz fazla ışıklandırıyor, hoş bir görüntü var, tabi kısmak isterseniz kumandası sizde. Peugeot’nun hayatımıza kazandırdığı i-Cockpit ve i- Toggles yenilenmiş, marka eleştirilere kulak asmış ve entegre 21 inçlik bir gösterge ve multimedya ekranını minik direksiyon ardına koymuş. Bence iyi de olmuş. Vites seçici direksiyonun hemen yanında, bu da orta alanda bolca boşluk, saklama alanı anlamına geliyor.

2 ayrı motor seçeneği olacak

Yaz aylarında Türkiye’de olması beklenen 3008’’de 525 km menzilli elektrikli ve 136 HP gücündeki 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor yer alacak. 210 HP’lik güce sahip %100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Yeni 3008’de sunulacak yeni nesil 136 HP’lik PureTech benzinli hibrit motor ve elektrikli motor kombinasyonlu hibrit versiyon, yeni e-DCS6 şanzıman ile daha fazla sürüş keyfi ve daha düşük yakıt tüketimi sunmayı hedefliyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli unvanına sahip E-3008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonunun 525 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

2025 yılında bu platform üzerinden 700 km’Lik menzilli versiyonlar da üretilecek ve uzun menzilde çift elektrikli motor olacak. Pil ağırlığı 520 ile 580 kg olarak değişiyor. Dışarıya da şarjını aktarabilecek olan 3008 ile elektrikli bisikleti şarj etmek de mümkün. Allure ve GT donanımla gelecek olan modelde büyük entegre ekran GT versiyonda bulunacak.