Elektrikli araç satışları haziranda hibriti de geçti

Otomobil ve hafif tica­ri araç pazarı, haziran ayında da yeni bir re­kora imza attı. Satışlar geç­tiğimiz ay yine 100 bin bara­jını aştı. Otomobil Distribü­törleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ha­ziran 2025’te otomobil ve ha­fif ticari araç pazarı 118 bin 611 adet oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12’ye yakın bir büyüme kaydedildi. Top­lam satışlar ise ilk 6 ayda yüz­de 5,2 artarak 119 bin 974 ade­de ulaştı. İlk yarı geçen yılın üzerinde büyümeyle kapandı.

Tüketiciler elini çabuk tutmak için mesai harcadı

Haziran ayında da düşük ver­gi diliminde yer alan elekt­rikli otomobiller dikkat çek­ti. Meclis’ten geçen vergi dü­zenlemesiyle harekete geçen tüketici yine elini çabuk tut­mak için mesai harcadı. Hem elektrikli hem de pick-up araçlarda patlama yaşan­dı. Pick-up modellerde artış yüzde 403’e ulaştı. Yüzde 100 elektrikli araçlarda ise büyü­me yüzde 210’a ulaştı. Hatta elektrikli araç satışları dizel araçlardan sonra hibrit araç­ları da haziran ayında geride bıraktı.

Melez araçlarda yol yarılandı

Yılın ilk altı ayında da pazardaki rekor seyir devam ediyor. Eğer bu tempo devam ederse yeni bir rekor gelmesi da kaçınılmaz olacak. Ocak-Haziran 2025’te toplamda 488 bin 3 otomobil satışı gerçekleşti. 35 bin 405 adet elektrikli araca karşın araca karşın, 64 bin 921 adet de hibrit otomobil satıldı. Haziran 2025’te elektrikli otomobillerin pazar payında da artış görüldü. Geçen sene haziranda yüzde 9,5 olan elektrikli araç satışları bu yılın haziran döneminde yüzde 27,6 oldu.

Dizel satışları son virajı dönüyor

Yeni teknolojiler ve üretim planlarıyla birlikte otomobillerdeki yakıt alışkanlıkları da değişmek zorunda kaldı. Elektrik teknolojisine hazır olamayanlar benzinli araçları tercih etmeye başladı. Bir dönemin fenomen yakıt tipi dizel ise neredeyse bitti. Haziran ayında en çok kaybeden yakıt tipi dizel otomobiller oldu. Geçen yıl haziranda 10 bin adedin üzerinde satan dizel otomobiller bu yılın aynı ayında yüzde 51,7 kayıpla satış adedi 5 bin 174’e kadar indi. Benzinli araçlarda da kayıp yaşandı. Geçen yılın haziran ayına göre kayıp yüzde 31’i aştı. 39 bin 391 benzinli otomobil satışı gerçekleşti. Buna karşın elektrikli otomobil satışları yüzde 210, hibrit otomobil satışları (hibrit, plug-in hibrit ve mild hibrit) yüzde 107 artış göstererek 10 bin adet seviyelerinden 22 bin 506 adede yükseldi.

Şarj edilebilir hibritte büyüme yüzde 1820

Öte yandan pazarda son dönemde en çok dikkat çeken otomobiller plug-in hibrit dediğimiz şarj edilebilen benzinli araçlar oldu. Haziran ayında 93 bin 676 otomobilin satıldığı pazarda, geçen yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 6,6 seviyesindeyken, gaza plug-in hibrit otomobiller bastı. Yeni gelen markalarla birlikte ulaşılabilir şarj edilebilir hibrit model seçeneğinin artması yakıt alternatifini ileri taşıdı. Bu sayede şarj edilebilir hibrit otomobillerde büyüme haziran ayında geçen seneye göre, yüzde 1820 arttı. 267 adetlik satışlar bir anda 5 bin 129’a kadar çıktı. İlk 6 ayda ise 25 bin 941 adet plug-in hibrit otomobil satışı gerçekleşti.