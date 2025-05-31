Elektrikli araç sayısının artmasıyla, şarj altyapısında yaşanan sorunlar kullanıcı deneyimini olumsuz etkilerken, uzmanlar, bu sorunlara karşı proaktif adımlar atılması gerektiğine dikkati çekiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporundan derlenen bilgilere göre, toplam şarj istasyonu kurulu gücü nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak 2 bin 84 megavata yükseldi. Nisanda toplam elektrikli araç sayısı ise yüzde 5 artışla 231 bin 474'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri de benzer bir artışa işaret ediyor. Nisanda trafiğe kaydı yapılan elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,1 artışla 11 bin 173'e çıktı. Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan elektrikli araç sayısı ise yıllık bazda yüzde 78,5 artarak 45 bin 657'ye ulaştı. Bu rakam, toplam 348 bin 374 otomobilin yüzde 13,1'ine karşılık geliyor.

Yoğun saatlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor

Bu hızlı büyüme, kullanıcıların karşı karşıya kaldığı sorunları artırırken çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, araç sayısındaki artışa paralel olarak şarj altyapısının da geliştiğini ancak kullanıcıların özellikle yoğun saatlerde ciddi sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Sorunları sıraladı

Bayram, şarj noktalarında uzun sıra bekleme sorunun yanı sıra bazı teknik sorunlarla da karşılaşılabildiğine işaret ederek, "İstasyonlarda teknik bir sorun yaşandığında arızalı kalmaları yaygın bir sorun. Şarj etmek için gittiğiniz bir istasyonun çalışmaması oldukça sinir bozucu. Şarj standartlarının araç modelleri arasındaki uyumsuzlukları bazı kullanıcıların istasyonu kullanamamasına yol açabiliyor" diye konuştu.

Şarj istasyonlarının yazılımları veya internet bağlantılarında yaşanan sorunların ödeme alma, şarjı başlatma ve durdurma gibi temel işlevleri etkileyebildiğini belirten Bayram, "Bunun yanı sıra özellikle yoğun saatlerde şebekedeki güç dalgalanmaları veya istasyonun kendi teknik limitleri nedeniyle beklenen şarj hızının altında bir performans sunulması sıkça rastlanan bir durum" dedi.

Çözüm için teknik bilinç ve kurumsal destek şart

Bayram, kullanıcıların şarj işlemi sırasında sorun yaşadıklarında bazı temel kontrolleri yapmalarını tavsiye ederek, "Kablo bağlantısı, ekran durumu, mobil uygulama ve internet bağlantısı kontrol edilmeli. Gerekirse kabloyu çıkarıp tekrar takmak işe yarayabilir. Sorun devam ederse, ilgili firmanın müşteri hizmetlerine ulaşmak çözüm sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

TEHAD olarak kullanıcıları bilinçlendirmek adına eğitim seminerleri düzenlediklerini aktaran Bayram, "Hem yerel hem merkezi otoritelerin geliştirdiğimiz çözüm önerilerine kulak vermesi önemli. Sorunlara karşı proaktif bir yaklaşım geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bayram, zaman zaman yaşanan sorunların çözümü için atılabilecek farklı adımlar olduğuna işaret ederek, "Bu noktada doğru şarj ünitesinin konumlandırılması, ⁠kullanıcı dostu ara yüz geliştirilmesi, şarj firmaları arasında uçuruma varan fiyat farklarının olmaması ve ünitelerin düzenli teknik kontrolünün sağlanması gerekiyor" bilgisini paylaştı.