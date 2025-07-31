Elektrikli araçlar zarar yazdı, Ford kar beklentisini aşağı çekti

Ford Motor, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. ABD'nin ithal araçlar ve metal ürünlere uyguladığı tarifeler, Ford’a bu çeyrekte 800 milyon dolarlık gelir kaybı yaşattı.

Şirket, yıl geneli için tarifelerden kaynaklı toplam brüt gelir kaybı tahminini 2,5 milyar dolardan 3 milyar dolara çıkardı. CEO Jim Farley, Beyaz Saray ile bu tarifelerin azaltılması konusunda günlük temas halinde olduklarını söyledi.

Ford, Şubat ayında duyurduğu 2025 yıl sonu 6,5-7,5 milyar dolar aralığındaki faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kar beklentisini, önceki 7-8,5 milyar dolar tahmininin altına çekmiş oldu.

Elektrikli araçlar büyük zarar getirdi

Şirket, elektrikli araç ve yazılım segmentinde ikinci çeyrekte 1,3 milyar dolar işletme zararı açıkladı. Ayrıca, üç elektrikli SUV modelinin iptali ve 570 milyon dolarlık geri çağırma maliyetleri, çeyrek sonu itibarıyla 36 milyon dolarlık net zarara neden oldu.

Hisse başına kar yüzde 21 düştü

Hisse başına kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 37 cent olarak gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen, piyasa beklentisi olan 33 centin üzerinde kalmayı başardı.

Gelir artışı yakalandı, ancak baskılar sürüyor

Ford’un toplam geliri yıllık bazda yüzde 5 artışla 50,2 milyar dolara ulaştı. Özellikle benzinli araç satışları yüzde 15,5 oranında artarken, agresif indirim kampanyaları sayesinde şirket pazarda pay kazandı. Ancak alüminyum ve çelik tarifeleri ile nadir toprak elementi tedarik sıkıntısı, üretim zincirinde baskı oluşturmaya devam etti.

Ayrıca, tüketiciye yönelik 7.500 dolarlık vergi kredisinin kaldırılması, elektrikli araç satışlarını yavaşlatabilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

CEO Farley, ekonomik belirsizlikler karşısında stratejik esnekliklerini koruduklarını belirtirken, tarifelerin sürmesi halinde 2025’in kalanında da zor bir tabloyla karşı karşıya kalabileceklerini vurguladı.