Elektrikli araçlarla 1 km yol 1 TL’ye kadar düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, TRT Radyo 1'de yayımlanan "Gündem Enerji" programında, Türkiye'deki elektrikli araç (EA) şarj altyapısı, maliyetleri ve regülasyon süreci hakkında önemli veriler paylaştı.

Ortalama şarj maliyetleri

Öz’ün açıklamasına göre, Temmuz 2025 itibarıyla elektrikli araçlar:

* 36 dakika hızlı şarj (DC) için ortalama 285 TL,

* 89 dakika yavaş şarj (AC) için 45 TL ödeme yaptı.

* Bu şarjlarla DC'de 150 km, AC'de 45 km menzil elde edildi.

Toplamda 45 milyon kWsaat elektrik tüketilirken, yaklaşık 291 bin araçla 240 milyon kilometre yol katedildi. (Ev ve iş yeri şarjları hariç)

Kilometre maliyeti: 1 TL’ye kadar düşüyor

İbrahim Öz, maliyet hesaplarını şöyle özetledi:

* Benzinli araç: km başı 4 TL

* Elektrikli araç (hızlı şarj): km başı 2 TL

* Hızlı + yavaş şarj karışımı: km başı 1,6 TL

* Evden şarj: km başı 1 TL

60 kWh kapasiteli bir aracın tam dolumu:

* DC hızlı şarjda 650 TL

* Evden şarjla 340 TL olarak gerçekleşiyor.

Şarj altyapısı: 81 ilde, 33.807 nokta

EPDK verilerine göre 25 Ağustos 2025 itibarıyla:

* Türkiye genelinde 33.807 (19.372 AC, 14.435 DC) şarj soketi bulunuyor.

* 179 şirket, lisanslı şarj ağı işletmecisi olarak faaliyet gösteriyor.

* Şarj piyasası cirosu Temmuz 2025'te 600 milyon TL’ye ulaştı.

* Araç başına düşen şarj noktası sayısı 8,9, bu da AB ortalaması olan 10:1 seviyesinden daha iyi bir oran.

Şarj@TR uygulaması

Öz, kurumun geliştirdiği yerli mobil uygulama “Şarj@TR” sayesinde tüm istasyonların:

* Coğrafi konumu

* Şarj tipi ve gücü

* Soket sayısı

* Ödeme yöntemleri

* Fiyat bilgileri gibi verilerine erişilebildiğini belirtti.

Ayrıca EPDK’nın internet sayfası üzerinden de istasyon bilgileri kamuya açık hale getirildi.

“Yeşil şarj” ve güneş enerjisiyle şarj

Elektrikli araçların çevresel etkisini artırmak amacıyla:

* Yenilenebilir enerjiyle şarj için “yeşil şarj istasyonu” düzenlemesi tamamlandı.

* Şirketler, YEK-G belgeli elektrikle hizmet verdikleri istasyonlarını "yeşil" olarak sınıflandırabilecek.

* Ayrıca istasyonlara entegre PV sistemleri ve batarya depolama çözümleri kurulması da yasal olarak mümkün.

TÜİK verilerine göre, günde ortalama 37,6 km yol yapan bir EA, 6,67 kWsaat enerji harcıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için yaklaşık 9,1 m² güneş paneli yeterli oluyor.

Denetim ve ceza: 24 milyon TL yaptırım

EPDK’nın denetimleri kapsamında:

* Üç şirkete, fiyat şeffaflığı yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 24,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

* Kurum, tüm şarj noktalarını 7/24 izlediğini, fiyat hareketlerini anlık olarak takip ettiğini vurguladı.

* Öz, “Kampanya yapıp vatandaşı çekip sonra fiyatı gizlice artıran firmalara asla göz yummayız” diyerek net mesaj verdi.