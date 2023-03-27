Elektrikli araçta şarj ünitesi sorunu büyüyor: Bir üniteye 5 araç düşüyor!

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre TOGG ön sipariş sayısının bir haftada 100 bin adedi aşmasının ardından bu yıl Gemlik tesislerinde üretip teslim edeceği T10X sayısını 28 bin adede çıkarma kararı aldı.

Böylece diğer markaların satacağı elektrikli araçlarla birlikte 2023 yılında Türkiye’deki toplam elektrikli araç satışlarının 45 bin adede ulaşması hatta geçmesi mucize olmayacak. Türkiye bu rakamla Avrupa Birliği, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık’ın dahil olduğu 35 ülke arasında en çok elektrikli araç satışı gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasına girmek için yarışacak. İlk 10 ülke arasına giremese bile çok büyük ihtimalle Avusturya, Belçika ve İspanya gibi ülkeleri yıllık elektrikli araç satış adedinde geride bırakacak.

12 bin istasyon yeterli olur mu?

2012 yılından bu yana Türkiye’de satılan elektrikli araç sayısının 12 bin adet olduğu göz önüne alındığında 2023 sonu itibarıyla Türkiye yollarındaki elektrikli araçların 55 bin adedi geçmesi bekleniyor. Ancak, Türkiye’deki elektrikli araç sahipliğinin bir yılda 4 kat artması önemli bir sorunu da beraberinde getirebilir. Öyle ki, ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) verilerine göre, yılık elektrikli araç satışlarının Türkiye ile benzer seviyede olduğu İtalya, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde halka açık şarj istasyonu sayısı halen yeterli sayıda olmasa bile 25 bin adetleri geçmiş durumda. Türkiye’de ise Mart 2023 itibarıyla halka açık şarj ünitesi sayısı yalnızca 6 bin 500 adet civarında. Sektör uzmanları sene sonunda bu rakamın 12 bin adede ulaşmasını bekliyor.

Bir üniteye 5 araç

Özetle halka açık şarj ünitesi başına düşen elektrikli araç sayısı bir sene içerisinde yaklaşık 5’e çıkacak. Eğer şarj istasyonlarının sayısı hızla arttırılmazsa bu durum elektrikli araç sahiplerinin başını ağrıtabilir. Öte yandan, Avrupa’daki halka açık şarj istasyonu sayısı da 2022 sonu itibarıyla halen dengeli bir şekilde dağılmıyor. ACEA verilerine göre, elektrikli araçlar için halka açık şarj istasyonlarının neredeyse yüzde 42’si yalnızca iki ülkeye (Hollanda ve Almanya) yoğunlaşmış durumda. Geçen yıl 471 bin 394 adet elektrikli araç satılan Almanya’da 87 bin 674 halka açık şarj noktası bulunuyor. 73 bin 394 aracın satıldığı Hollanda ise 111 bini aşkın halka açık şarj istasyonuyla bu konuda zirvede yer alıyor. Türkiye pazarına yakın seviyelerdeki İtalya’da ise halka açık şarj istasyonlarının sayısı 2022 yılı sonu itibarıyla 37 bin 186 adet.

12 bin: 2023 sonu itibarıyla Türkiye’nin ulaşması beklenen halka açık şarj ünitesi sayısı

55 bin: 2023 sonu itibarıyla Türkiye yollarında olacak tahmini elektrikli araç sayısı

45 bin: Sadece bu yıl satılması beklenen yaklaşık elektrikli araç sayısı