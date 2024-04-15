Elektrikli Macan yılın ikinci yarısında geliyor

Volkan DEMİRKUŞAK

İlk olarak üretildiği 2014 yılından bu yana yaklaşık 850 bin adede yakın satış rakamına ulaşan ve Cayenne’den sonra Porsche markasına enerji katan kompakt SUV Macan artık elektrikli. Fransa Nice’teki dünya lansmanına katılma şansı bulduğumuz ve test ettiğimiz Macan, Macan 4 ve Macan Turbo olmak üzere iki seçenekle gelecekken, mevcut Macan belirli bir süre daha satılmaya devam edecek.

Yani yenisi elektrikli eskisi konvansiyonel olmak üzere caddelerde iki Macan göreceğiz. Fakat ben dönüşümün hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü markanın yönetim ekibi ve mühendisleri yeni Macan için çok umutlu konuşuyorlar. Haksızlar mı? Hayır. Taycan ile modern çağa hızlı bir giriş yapan ve başarısını taçlandıran Porsche, Audi ile birlikte geliştirdiği platformdan yükselen SUV Macan’da 800 V mimarisini kullanıyor. Bu ne anlama geliyor? Daha hızlı şarj, yüksek batarya kullanımı ki yeni Macan’da 100 kWH olan batarya %95 seviyesinde kullanılabilecek bu da çok verimli bir kullanım ve uzun menzil anlamına geliyor. Yeni Macan ayrıca, 784 km’ye kadar şehir içinde menzil sunuyor.

Mor koltuklu Porsche

Yeni Macan’da çokça opsiyon, kişiselleştirme özelliği bulunurken, mor koltuklar, turuncu anahtarlık, dev multimedya ekranları gibi opsiyonlar da var. Dış tasarıma bakıldığında net bir yüz ve ön tasarım var, oldukça da şık gözüküyor. Çıtasız kapıla hoş, lastikler, hava girişleri 0.25 cD’lik sürtünme katsayısı için özel tasarlanmış. Turbo versiyonda bir de spoyler var. Sürüş hissi ve detaylarını şimdiki ambargodan ötürü biraz öteliyorum ama genel bilgilerle devam edelim. Hem solda hem sağda ayrı şarj girişleri var, %10-80 arası şarj için gereken süre 21 dakika. İç mekanda müthiş bir ortam var, head up display sanal gerçeklikle birleştirilmiş, 12.6 inç ve sırasıyla iki adet 10.9 inçlik ekranlar bulunuyor. Porsche’nin kendi aplikasyon merkezinden bolca bağlanabilirlik özelliği sunuluyor. Kişiselleştirebiliyorsunuz.

Rotayı da molayı da Macan çizecek

Şimdilik Türkiye’de olacağını hiç tahmin etmediğim ama olacağı zaman çok iş yapacak bir sistem de var Macan’da. Elektrikli otomobillerden, rota hesaplamaktan çekinenler harita planlama ile sorunlarından kurtulacak. Macan mevcut şarj durumu ile tüm istasyonları tarayacak, olası rotada kaç kez durulması gerektiğini, şarj süresini olası molayı hesaplayacak. İşte bu şekilde elektrikli otomobile geçiş hızlanabilir. Turbo versiyon 1130 Nm, Macan 4 ise 650 Nm’Lik tork değerinde yorumlarımı ayrıca bir yazıda paylaşacağım. Sentetik yakıt konusunda da Alman yöneticileri bulmuşken bilgileri aldım, halen üretim fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyen Porsche yöneticileri, yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceklerini, mevcut ve elektrikli modelleri geliştirmeye devam edececeklerini de söylediler.