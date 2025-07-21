Elektrikli otolarda ÖTV yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.

Yeni düzenlemeye göre, halen yürürlükte olan ÖTV oranları batarya kapasitesi, motor gücü ve matrah sınırlarına göre farklılaşıyor. Örneğin; motor gücü 160 kW’ın altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin TL’yi geçmeyen elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10 seviyesinde uygulanıyor. Bu oran, daha güçlü veya daha yüksek matraha sahip araçlarda yüzde 40 ile yüzde 60 arasında değişiyor. Yeni yasa, bu oranların Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden belirlenebilmesinin önünü açıyor.

Togg’a zam gelir mi?

NTV'nin haberine göre düzenleme, yerli üretim Togg’un fiyatlarını da etkileyebilir. Halihazırda Togg T10X’in standart menzilli versiyonunda 52.4 kWh’lık, uzun menzilli versiyonunda ise 88.5 kWh’lık batarya bulunuyor. Her iki model de 218 beygir gücünde motorla satışa sunuluyor. 314 ila 523 kilometre arası menzil sunan bu araçların mevcut ÖTV diliminde kalmaya devam edip etmeyeceği, yeni düzenlemeyle belirlenecek.

Uzun süredir fiyat artışına gitmeyen Togg, uygun finansman koşullarıyla dikkat çekiyordu. Ancak yetki devriyle birlikte ÖTV oranlarında yapılabilecek bir artış, fiyatlara da yansıyabilir.

Pick-Up’larda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

Öte yandan, içten yanmalı pick-up araçlara uygulanan ÖTV oranı da yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu değişiklik, özellikle ticari segmentte fiyatları ciddi şekilde etkileyebilir. İçten yanmalı otomobillerin mevcut ÖTV oranlarında ise şimdilik bir değişiklik bulunmuyor. Ancak bu segmentte de dilimler yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişmeye devam edecek.