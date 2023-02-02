Elektrikli otomobiller Türkiye’nin her yerinde güvenle şarj edilebilecek

Hızlı şarj istasyonları üretiminde ve geliştirilmesinde ülkemizdeki önemli firmaların başında gelen Charge Teknoloji, 22 ilde 92 adet 120 kW Hızlı Şarj İstasyonu ile elektrikli otomobillere destek olacak.

Charge Teknoloji’nin yerli bir üretici olarak gerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılama anlamında gerekse teknoloji ihracatı konusunda önemli başarılara imza attığını belirten Genel Müdür Fevzi Erdal Karaağaç, Ar-Ge çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bakanlık ile yapılan iş birliği kapsamında 22 ilde kurulacak olan hızlı şarj istasyonlarının 92’sin de Charge Teknoloji’nin patentli markası Electrise’nin tercih edildiğini belirten Genel Müdür Karaağaç, “Charge Teknoloji yerli bir elektrikli araç şarj cihazı üreticisidir. Markamız Electrise ile AC ve DC elektrikli araç şarj cihazları üretmekteyiz. Şarj cihazlarında kullandığımız elektronik devreler de Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştiriliyor.

Türkiye genelindeki 30’dan fazla bayimiz aracılığıyla son kullanıcılara ve özel sektöre AC ve DC şarj istasyonları sağlamaya devam ediyoruz. Patentli markamız Electrise ile elektrikli otomobiller Türkiye’nin her yerin de güvenle şarj edilebilecek. Bakanlığın açıkladığı destek kapsamında İstanbul’dan Hakkari’ye, Erzurum’dan Muş’a kadar araç şarj istasyonları kuracağız. 120 kW Electrise City Max ULTRA ile kullanıcılar aynı anda iki elektrikli aracı şarj edebilecekler” dedi.

İsviçre’ye ihraç ediyor

Yerli ihtilaçların karşılanmasının yanı sıra teknoloji ihracatına da büyük önem verdiklerini ifade eden Genel Müdür Karaağaç, İsviçre, Hindistan, Slovenya, Hollanda ve Fransa’ya şarj cihazı modülleri ihraç ettiklerini belirtti