En çok satan elektrikli otomobil markaları belli oldu

Elektrikli otomobil pazarı Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor. 2025 yılının ilk yedi ayında kaydedilen satış verileri, yerli üretici TOGG’un pazardaki güçlü konumunu koruduğunu gösterdi. Bu dönemde 19 bin 821 adetlik satışla TOGG en çok tercih edilen marka olurken, temmuz ayında ise liderlik koltuğuna 4 bin 706 adetlik satışla Tesla Model Y oturdu. Emre Özpeynirci, yılın en çok satan elektrikli otomobillerini derledi.

İşte yılın en çok satan elektrikli otomobilleri:

7 ay sonunda markalar bazında elektrikli otomobil satışları

1- Togg=19.821

2- Tesla=17.026

3- BYD=11.752

4- Kia=6.231

5- MINI=5.983

Temmuz ayında en çok satılan elektrikli modeller

1-Tesla Model Y=4.706

2-Togg T10X=2.720

3-Citroen C3= 1.050

4-Opel Frontera=918

5-Kia EV3=617