En lüks Renault yakında Türkiye’de

Volkan DEMİRKUŞAK

200 HP’lik elektrikli destekli makine 1.2 lit­relik benzinli turbo motorla gelir­ken şanzıman üzerine konumlan­dırılmış bir mini elektrikli ve yak­laşık 70 HP ekstra güç üretebilen ek bir elektrikli motorla yüksek performanslı bir güç sunduğu be­lirtildi. 300 HP’lik şarj edilebilir hibrit versiyon da 2025 'te Türki­ye’de olacak.

Renault markasını tam bir SUV markasına dönüştü­ren Rafale'nin, Austral’den büyük boyutlarıyla hem aile kullanımı­na hem de konforlu kullanıma im­kan tanıdığı kaydedildi. 4.7 met­relik boyutları, iç mekandaki kon­for, Fransız bayrakları, Rafale uçak logosu ve dijital sunroof et­kileyici. Coupe, SUV ve Fastback formun birleşimi olarak adlandı­rılabilecek CMF-CD platformu­nu kullanıyor, E-Tech hibrit mo­tor, markanın Alpine ruhunun da yansıması. Otomobilin pek çok yerinde yine Esprit Alpine logo­ları var. Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal de mode­lin tasarım dili için çok uğraştık­larını söyledi. 1933’te ortaya çı­kan Rafale uçağı, 1934’te de C460 tek koltuklu bir yarış uçağıydı.

Premium hisli

Mais CEO’su Berk Çağdaş ile markanın SUV kodlarını konu­şurken “Tam bir Premium SUV markası olduk. Hedefimiz tabii ki liderlik” dedi. Captur’dan Dus­ter’a, Duster’dan Rafale’e kadar geniş bir yelpaze sunduklarını di­ler getiren Çağdaş, “Yeni bir kitle­ye hitap edeceğiz, başarılı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Rafale; dev bir multimedya ek­ranı, 20 inçlik alaşım jantlar ve çekici bir tasarıma sahip. Kapı iç­lerinde şık malzemeler var. Özel­likle arka koltuklardaki bardak­lıklar, eşya tutucular da konforu artırıyor. Markanın beklentile­rini yükselten bir dönüm nokta­sı Rafale, eğer başarıya ulaşırsa Renault markasının önü çok açık.