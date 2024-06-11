En lüks Renault yakında Türkiye’de
Renault markasının en önemli oyuncusu olması beklenen Rafale, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de olacak.
Volkan DEMİRKUŞAK
200 HP’lik elektrikli destekli makine 1.2 litrelik benzinli turbo motorla gelirken şanzıman üzerine konumlandırılmış bir mini elektrikli ve yaklaşık 70 HP ekstra güç üretebilen ek bir elektrikli motorla yüksek performanslı bir güç sunduğu belirtildi. 300 HP’lik şarj edilebilir hibrit versiyon da 2025 'te Türkiye’de olacak.
Renault markasını tam bir SUV markasına dönüştüren Rafale'nin, Austral’den büyük boyutlarıyla hem aile kullanımına hem de konforlu kullanıma imkan tanıdığı kaydedildi. 4.7 metrelik boyutları, iç mekandaki konfor, Fransız bayrakları, Rafale uçak logosu ve dijital sunroof etkileyici. Coupe, SUV ve Fastback formun birleşimi olarak adlandırılabilecek CMF-CD platformunu kullanıyor, E-Tech hibrit motor, markanın Alpine ruhunun da yansıması. Otomobilin pek çok yerinde yine Esprit Alpine logoları var. Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal de modelin tasarım dili için çok uğraştıklarını söyledi. 1933’te ortaya çıkan Rafale uçağı, 1934’te de C460 tek koltuklu bir yarış uçağıydı.
Premium hisli
Mais CEO’su Berk Çağdaş ile markanın SUV kodlarını konuşurken “Tam bir Premium SUV markası olduk. Hedefimiz tabii ki liderlik” dedi. Captur’dan Duster’a, Duster’dan Rafale’e kadar geniş bir yelpaze sunduklarını diler getiren Çağdaş, “Yeni bir kitleye hitap edeceğiz, başarılı olmak istiyoruz” diye konuştu.
Rafale; dev bir multimedya ekranı, 20 inçlik alaşım jantlar ve çekici bir tasarıma sahip. Kapı içlerinde şık malzemeler var. Özellikle arka koltuklardaki bardaklıklar, eşya tutucular da konforu artırıyor. Markanın beklentilerini yükselten bir dönüm noktası Rafale, eğer başarıya ulaşırsa Renault markasının önü çok açık.