Eylülde ikinci el fiyat artışı enflasyonun gerisinde kaldı

VavaCars’ın her ay yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin Eylül 2025 sonuçları, fiyatlardaki yükselişin hız kestiğini ortaya koydu. Rapora göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde enflasyon yüzde 3,23 yükselirken, bu fark piyasada dengelenme sürecinin başladığına işaret etti.

Yapay zeka tabanlı analizle hazırlanan endekse göre, son 12 ayda ikinci el araç fiyatları yüzde 23,94 artarken, enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşti. Döviz kurları ise aynı dönemde dolar yüzde 21,6, euro yüzde 27,7 yükseldi.

2025’in ilk dokuz ayında ikinci el fiyatlarındaki toplam artış yüzde 16,5 olurken, aynı dönemde enflasyon yüzde 25,4’e ulaştı.

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sonuçların piyasada istikrar sinyali verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Eylül ayı verileri, ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin sürdüğünü ancak hızının belirgin şekilde azaldığını gösteriyor. Farklı yatırım araçlarındaki dalgalanmalara rağmen fiyatlardaki kontrollü seyir, piyasanın dengelenme sürecine girdiğini ortaya koyuyor.”

