Eylülde satışlar yüzde 11 yükseldi fiyat artışı sınırlı kaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yıl rekor seviyeye doğru gaza ba­sıyor. Buna paralel olarak ikin­ci el araç satışları da hız kes­miyor. Pazar sıfırda eylül ayın­da 930 bin adede yaklaşırken, ikinci elde neredeyse 5 milyon adet görüldü. Özellikle sıfır araçta artan fiyatlar ve yüksek faiz tercihi ikinci el araçta da­ha ulaşılabilir modellere çevir­di. Elden geçirilen ÖTV sistemi ise ikinci elde fiyatları sınırla­dı.

İkinci elde pazar analizleri yapan Indicata verilerine göre, Ağustos 2025’te düşüş yaşayan ikinci el pazarı Eylül 2025’te yeniden hareketlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, satış­lar eylül ayında yüzde 11,2 arta­rak 194 bin adedi buldu. İlanda olan araç sayısı da yüzde 25,4 artışla 447 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Eylülde ikinci el araç fiyatları ortalamada yüzde 1,25 oranında artış gösterdi. Fi­yatlardaki bu seyir enflasyonun da altında kaldı.

Etiketler stabil kaldı ertelenen talep canlandı

Online ikinci el pazar hacmi son 3 yılda Indicata verileri­ne göre, yüzde 30 büyüme gös­terdi. Eylülde otomobil ilan adedi yüzde 26,1 artışla 370 bin 260 adet, hafif ticari ilan ade­di ise yüzde 21,7 artışla 77 bin 326 adet olarak gerçekleşti. Sa­tışlarda da benzer bir tablo gö­rüldü. Otomobil satışları yüz­de 11,1 artışla 160 bin 169 adet, hafif ticari satışları ise yüzde 11,3 artışla 32 bin 880 adet ol­du. Son üç yılın eylül ortalama­sıyla karşılaştırıldığında top­lam satışlar yüzde 28,2 arttı. Fiyatların stabil seyretmesiyle birlikte ertelenen talep eylülde yeninden devreye girdi.

Gençlere talep var, pazar 11 yaş üstünde dönüyor

Genç araç parkına talep ey­lülde oldukça yüksek. Ama sa­tışlar hala 11 yaş ve üzeri mo­dellerde daha fazla. 2025 yılı Eylül ayında 0–5 yaş arası ikin­ci el araç satışları yüzde 16 art­tı. 6–10 yaş araç satışları yatay seyrederken (yüzde 0,8 artış), 11 yaş ve üzeri araçlarda yüz­de 14,7 artış görüldü. Satışla­rın yaş dağılımına bakıldığın­da yüzde 35,8’i 0–5 yaş, yüzde 26,2’si 6–10 yaş, yüzde 38,1’i 11 yaş üzeri araçlardan oluştu.

Sı­fır araçta yaşanan kur ve ver­gi kaynaklı fiyat artışları ikin­ci elde genç araçlara yönelimin arttığını gösterdi. Eylül ayın­da 0–5 yaş araçlarda fiyat artışı yüzde 1,08, 6–10 yaş araçlarda yüzde 1,46 olarak ölçüldü. Yılın dokuz aylık döneminde ise fi­yatlardaki kümülatif artış yüz­de 11,62 seviyesinde gerçekleş­ti. Bu artış enflasyonun altında kaldı. Fiyatlar nominal olarak artsa da reel bazda geriledi.

Lider dizel ama voltaj da yükseliyor

Eylül ayında hibrit araç satışları yüzde 50, elektrikli araç satışları da yüzde 73,2 oranında yükseldi. Buna karşın otogazlı araç satışları yüzde 37,4 oranında düştü. Kullanıcıların tercihi hızla yeni teknolojilere kaydı. Eylül ayında 99 bin 155 adet satışla dizel araçlar pazarın lideri oldu.

Dizel araçların toplam satıştaki payı yüzde 51,4, benzinlilerin payı ise yüzde 40,7 olarak ölçüldü. Benzinliyi yüzde 4,8 ile hibrit, yüzde 1,7 ile elektrikli ve yüzde 1,5 ile otogazlı araçlar takip etti. Elektrikli araç satışlarında da hızlı bir artış olduğu görüldü. Fakat ikinci elde dizel ve benzinli araç hakimiyeti kısa vadede değişmeyecek.

İkinci elde tercihler hâlâ sedandan yana

Segment bazında bakıldığında C sınıfı otomobillere de talep yüksek. Eylül 2025’te 77 bin 342 adet C segmenti araç satışı gerçekleşti. Onu 40 bin 566 adetle B sınıfı takip etti. D segmenti de 27 bin 587 olarak kayda geçti. Fakat geçen yılın aynı dönemine göre satış adedi en çok artan segmentler yüzde 13,5 ile B ve yüzde 12,3 ile C segmentleri oldu.

A segmentinde yüzde 2,3, F segmentinde yüzde 0,7 düşüş görüldü. Pazardaki her iki otomobilden biri C segmentinde yer aldı. Gövde tipine göre bakıldığında sedan otomobiller yüzde 43,8 payla ikinci elde satış liderliğini korudu. MPV satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32,9 arttı. SUV satışları yüzde 25,2 hatchback araçlarda da yüzde 10,2 yükseliş kaydedildi. Pazarda SUV payı yüzde 21’e, hatchback payı yüzde 30,6’ya ulaştı.