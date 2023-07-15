Fiat, 500 bininci Egea'sını sattı

'İyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı felsefesi'yle geliştirildiği belirtilen Egea, pazara sunulduğundan bu yana en çok tercih edilen otomobillerden oldu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat'ın 2019 yılından bu yana Türkiye toplam otomotiv pazarının lideri olduğunu belirtti.

Egea modelinin bu başarıdaki katkısına değinen Aytaç, Fiat Egea'nın Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda Bursa'da geliştirilip üretilen bir model olduğunu ifade etti.

"Egea, Türkiye otomotiv tarihinde de bir başarı hikayesine dönüştü" diyen Aytaç, şöyle devam etti: "Sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleriyle donatılan Egea, yine sınıfında tek olan bağlanabilirlik teknolojileriyle de ilklerin öncüsü oldu ve müşterilerinin hayatında fark yarattı. Egea'nın Türk tüketicisiyle olan bu kuvvetli bağını, ürün özelliklerinin yanı sıra ülkemiz genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve ekiplerimize de borçluyuz. Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea ailesine olan talep, 2023 yılında da en üst düzeyde devam ediyor. 8 sene gibi kısa bir sürede 500 bin adet satış rakamına ulaşan Egea'nın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea, bu yıl da liderliği bırakmayacak."

Avrupa'da 'Tipo' ismiyle satılan Egea'nın Kasım 2022'de Tofaş fabrikası bantlarından, üretilen 1 milyonuncu adedi indirilmişti.