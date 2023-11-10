Fiat 500X gelişmiş hibrit motor teknolojisi ile yenilendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.5 litre 130 beygir hibrit motoru ve iki farklı versiyonuyla satışa sunulan 500X’in sportif versiyonu Cross Plus, tasarım, teknoloji, güvenlik ve konfor öğelerini başarıyla bir araya getiriyor.

Cross Plus versiyonunun tüm özelliklerine sahip Soft Top versiyonu dikkat çekici ve sınıfında tek olan elektrikli açılabilir tente özelliği ile öne çıkıyor.

Dış tasarımında sportif çizgiler ve saten krom detaylarıyla dikkat çeken 500X’te, 500 logolu yeni ön ızgara, sportif ön ve arka tamponlar, bir önceki nesle göre büyüyen yeni 18 inç alaşım jantlar, elektrikli katlanabilen yan aynalar yer alıyor.

Otomobilin LED ön farları, sis farları ve arka farları kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor. Elektrikli sürücü koltuğu ayarı ve yeni FIAT monogramlı siyah koltuklar 500X’in iç mekanına da daha sofistike bir dokunuş katıyor.

Daha güvenli bir sürüş deneyimi için ise kör nokta uyarı sistemi, yağmur ve karanlık sensörleri, trafik işareti algılama sistemi, hız sınırlama ve akıllı adaptif hız sabitleme sistemi, elektrikli park freni, şerit takip sistemi, geri görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Yenilenen 500X, 48V elektrikli motor ve 1.5 litrelik turbo benzinli motor birleşiminden oluşan hibrit motoruyla sessiz ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 500X’in, 7 ileri DCT şanzımanla entegre hibrit güç ünitesi, 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor.

Yakıt tüketimi daha da iyileşti

Yeni güç ünitesiyle, bir önceki jenrasyonuna kıyasla yakıt tüketimi yüzde 12,5, karma CO2 emisyon değeri yüzde 11,7 iyileşiyor.

Bulut beyazı, grafit gri, tutku kırmızı, Venedik mavi ve İtalyan mavi renk seçenekleriyle tercih edilebilen 500X’in, Cross Plus versiyonu 1 milyon 464 bin 900 TL, Soft Top versiyonu ise 1 milyon 514 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.