“Fiat Connect uygulamasıyla 884 kazada, 132 sefer ambulans yönlendirmesi yaptık”

Cihan ORUÇOĞLU

Tofaş’in İstanbul Esentepe’deki Genel Müdürlük binasında gerçekleşen basın buluşmasında Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan, uygulamadaki son yenilikleri paylaştı.

Geçtiğimiz yılın ortasında Egea’da Connect’tin standart hale getirildiğini açıklayan Erdoğan şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobiline sahip müşterilerimiz Connect teknolojisine ve Connect’in sunduğu katma değerli hizmetlere standart bir şekilde erişebiliyorlar. 2023 sonu verilerimize göre, Türkiye’de şu an 100 bine yakın bağlantılı araç parkımız var. Fiat Connect’i 4 başlıkta ele alıyoruz. İlk olarak Connect “hayat kurtarır” diyoruz. İkinci olarak da kullanıcısının hayatını kolaylaştırır. Diğerleri özellikleriyse müşterilerimize aracınızla ilgili bilgiler vermesi ve avantajlar sunması...”

Güvenlik konusu öne çıkıyor

Fiat Connect’i geliştirirken ‘güvenlik’ konusunun müşter tarafından öne çıktığını söyleyen Erdoğan,

“Müşterilerimizin güvenlikle ilgili beklentilerinden hareketle geliştirdiğimiz ve müşterilerimizin yanında olduğumuzu hissettiren çok önemli bir ambulans hizmetimiz var. Kullanıcılarımız, olası bir kaza durumunda 7/24 çalışan Müşteri İlgi Merkezimiz tarafından anında aranıyor. Eğer kaza sonrası kendilerine ulaşabilirsek ambulans yönlendirmesi gerçekleştiriyoruz. Ya da herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını kendileriyle görüşüyoruz. Müşterimize ulaşamama durumunda ise kazanın gerçekleştiği noktaya direkt ambulans yönlendirmesi yapıyoruz. Bugüne kadar 884 kazada, 132 sefer ambulans yönlendirmesi yaptık” dedi.

“Kaza Kara Nokta Bildirimi”

Türkiye'nin en çok kaza yapılan en riskli 250 noktası için “Kaza Kara Nokta Bildirimi” uyarısını geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

“Müşterilerimiz kaza gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bu noktalardan birine yaklaştığı zaman bir kalp atışı sesini andıran bir bildirimle Kendilerine bir nevi “dikkatli ol” mesajı iletiyoruz.”

2023 yılında 44 bin tane araca 500 bin sefer bildirimi paylaştıklarının altını çizen Erdoğan,

“Connect kullanıcıları araçlarından uzakta olsalar dahi istedikleri zaman araçlarının kapılarını; anahtara gereksinim olmadan, mobil uygulama üzerinden açıp kapatabiliyor. Mobil uygulamamızda ayrıca araç sağlığı bilgisi, park lokasyon bilgisi ve çekilme bildirimi gibi değerli fonksiyonlar öne çıkıyor. Bunların dışında hız limiti sınırlaması ya da aracınız sizin kullanımınızda değilken; belli bir mesafeyi aştığında uyarı gelmesi için mesafe limiti özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Bu özelliği açtığınızda, özellikle aracı valeye verdiğinizde, uyarı gelmesini sağlayabiliyorsunuz.

Aracınızın yakıtı çeyrek deponun altını yeniden size en yakın Opet’e yönlendiren bilgiler veriyor. Müşterilerimiz araçtan inmeden Opet istasyonlarında akaryakıt ödemesini mobil uygulama üzerinden yapabiliyorlar” dedi.

Erdoğan uygulamadaki diğer yenilikleri ise şöyle anlattı:

• Servis ödemelerinizi de temassız bir şekilde ve uygulamada üzerinden yapabiliyorsunuz.

• İstanbul'daki İspark lokasyonlarını ya da diğer büyük illerdeki otoparkların konumlarını da ihtiyaç duyulması halinde; yine mobil uygulama üzerinden, “yakınımdakiler” sekmesinde görebiliyorlar.

• Connect uygulaması, bulunduğunuz konumunu hava kirliliği verisine de erişip o noktadaki hava kalitesini ölçümlüyor ve ne kadar temiz ya da kirli olduğunu gösteriyor.

• 2023 yılı ile beraber müşterilerimizin Connect’e erişebileceği kanalları çoğalttık.

• Bunlardan ilki Android Auto özelliği.

• Connect’in sunduğu; yakıt bilgisi sürüş skoru akü durumu son seyahatler, bakıma kalan kilometre özellikleriarabanızdaki multimedya ekranında da üzerinden takip edilebiliyor. Apple CarPlay’i de yakın zamanda sisteme dahil etmek üzere çalışmalarımız sürüyor.

• Müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyoruz. Geçtiğimiz sene uygulama özelindeki önemli yeniliklerden biri de Connect’i giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saatler ile buluşturmamız oldu.

• Apple Watch ve diğer Android akıllı saatlerden de FIAT Connect özelliklerine müşterilerimiz erişebiliyorlar.

• Hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir diğer konu da Akıllı Servis Uygulamamız. Türkiye'de olmayan yepyeni ve geleceğin satış sonrası hizmetlerini şekillendirecek bir hizmetini geliştirdik.

• Araçların servis zamanı geldiğinde kullanıcıların kafalarında Ne kadar ödeyeceklerine dair bir soru işareti olur. Akıllı servis ile bu soru işaretini ortadan kaldırdık.

• Egea sahiplerine özel olarak geliştirilen bu hizmet, servis maliyetini müşterilerimiz için öngörülebilir ve net hale getiriyor.

• Akıllı Servis ile Egea kullanıcılarına fiyat garantisi de vereceğimiz bir ürün sunuyoruz. Akıllı Servis uygulamasnda iki yıl boyunca kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle, tam kapsamlı yetkili servis hizmeti alınabiliyor. Akıllı Servis aboneleri, her 100 kilometrede 79 TL ödüyor. Bunu da Connect üzerinden takip edebiliyor.

• Egea kullanıcıları, Connect uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde Akılllı Servis’I satın alabiliyor; aylık ödemelerini, uygulamada kayıtlı olan kredi kartı bilgileriyle otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Yüzde 93 oranında doğru bir yönlendirme

• Akıllı Serviste; Periyodik bakımlar, aşınma parçaları, balata, debriyaj vb. değişmesi gereken garanti kapsamındaki mekanik işlemlerin tamamında kullanılabiliyor. Ayrıca arçta meydana gelebilecek olası bir arıza için de kullanıcıya önden uyarı veriyor ve system tahminlemesi yüzde 93 oranında doğru bir yönlendirmeyle çalışıyor.

• Uygulama içerisinde müşterilerimizin hem onlara haftalık olarak çark çevirerek belli ödüller kazanmasını sağlayacak ve onların da uygulamayla etkileşimini arttıracak bir oyunlaştırma kurgumuz var. Burada da müşterilerin kullanım biçimini de iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu oyunlaştırmayla yakıt tüketimini azaltıp karbon salımını düşürmesine olanak sağlayacak görevler veriyoruz. Haftada yaklaşım 6 bin katılım var ve 1.500 müşterimize de ödüller sunuyoruz.

• Bir diğer konu da aracın değerlemesi. Araçla ilgili bütün verilere bakarak arabanın anlık fiyatlandırması yapılabiliyor. Ekspertiz sonrası satın alma garantisi veriliyor. Ayda 200-300 adedin üzerinde değerleme talebi alıyoruz müşterilerimizden.

Sistem içinde Connect Kasko da bulunuyor

• Uygulamaya 2020 yılında başladık ve sektöründe öncü konumdayız. Araçtan aldığımız (sigorta şirketlerinin ilgilendiren verileri) iş ortağımız olan sigorta şirketleri ile paylaşıyoruz. Bunun karşılığında da müşteriye şunu söylüyoruz, ilk poliçeyi alırken yüzde 10 indirimle alıyorlar. Ondan sonra bir yıl boyunca sürüş puanı devreye giriyor. Bu noktada da müşterilerimizi daha iyi araç kullanmaya ve kendilerine fayda sağlamaya odaklanıyoruz.

• Akıllı Servis mekanik işlemleri kapsıyorken, Connect Kasko da müşterinin hasar tarafındaki bütün ihtiyacını karşılayan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

• Hizmetle ilgili detaylara FIAT’ın resmi web sitesi, Müşteri İlgi Merkezi ve yetkili servisler aracılığıyla da ulaşılabiliyor.