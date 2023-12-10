Fiat, Doblo ve E-Scudo'yu Türkiye'de satışa sundu

Hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen markalarından Fiat Professional, E-Doblo ve E-Scudo ile elektrifikasyonu hafif ticari araç ürün gamına taşıyarak Türkiye hafif ticari araç pazarının sevilen ve tercih edilen modellerinin daha çevreci versiyonlarını tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

E-Doblo özellikleri ve menzili

Doblo'nun elektrik motoruna sahip yeni versiyonu olan E-Doblo, iki farklı gövde tipiyle bayilerdeki yerini alıyor. E-Doblo, 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde birleşik 280 kilometrenin üzerinde ve şehir içinde 400 kilometreye varan menzil sunarken yüzde 80 batarya doluluk oranına hızlı şarj ile yarım saatte ulaşabiliyor.

Fiat'ın iş ve özel amaçlı kullanıma yönelik olarak sunduğu E- Doblo, sadece elektrikliye özel "Maxi" seçeneğiyle 7 kişiye kadar oturma kapasitesine sağlıyor. Yük taşımacılığına yönelik Cargo Maxi gövde seçeneği ise 750 kilogramlık istiap haddi ve sunduğu 3,9 metreküp taşıma hacmi ile 2 Europalet'in yan yana yüklenebilmesine imkan veriyor.

Fiat Professional'ın orta ticari araç segmentindeki yeni oyuncusu olan E-Scudo ise 75 kWh kapasiteli bataryadan beslenen, 100 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile birleşik 330 kilometre ve şehir içinde 420 kilometreye varan menzil sunuyor.

E-Scudo şarj süresi

E-Scudo'nun bataryası hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa 45 dakikada ulaşabiliyor. Bir tona varan taşıma kapasitesi bulunan araç, 2,8 metre uzunluğunda ve 1,4 metre yüksekliğindeki kargo alanı sayesinde 6,1 metreküplük yükleme alanına ulaşıyor ve 3 Europalet'i aynı anda taşıyor.

İçten yanmalı motorlarla benzer yükleme alanı, kabin içi boyutları ve konfor özelliklerine sahip olan Doblo ve Scudo'nun elektrikli versiyonları, kullanıcılarına bireysel ve ticari ihtiyaçlara uygun verimli çözümler, iş sürekliliğini ve düşük kullanım maliyetlerini garanti eden araç sahipliği deneyimi sunuyor.

'Ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunuyoruz'

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, yeni yüzde 100 elektrikli modelleriyle hafif ticari araç müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve bu kapsamda sektöre öncülük ettikleri için mutluluk duyduğunu aktardı.

Aytaç, şunları ifade etti: "Fiat Professional olarak, orta ticari araç segmentindeki varlığımızı, geçtiğimiz yıl pazara yeniden sunduğumuz Scudo ve Türkiye'de ilk defa tüketiciler ile buluşturduğumuz Ulysse modelleri ile tazeledik. Bu yıl da haziran ayında yeni Doblo'yu tüketicilerle buluşturduk. Şimdi ise Doblo ve Scudo modellerimizin elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, Fiat Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından değerli bir adım. Markanın elektrikli araç yolculuğundaki iki önemli modeli olan Doblo ve Scudo ile yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getiriyor ticari araç kullanıcılarına daha ekonomik ve çevreci alternatifler sunuyoruz."

Fiat Professional'ın 2023 hafif ticari araç pazarındaki konumunu da değerlendiren Aytaç, "2023 yılı, ocak-kasım aylarında hafif ticari araç pazarından yüzde 25,5 pay aldık. Haziranda satışına başladığımız yeni Doblo'nun başarılı performansının yanı sıra Scudo ve Ulysse modellerimiz de tasarım ve fonksiyonelliğiyle Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi. 2023 yılını elektrikli ürün gamımızı satışa sunarak kapatacağız, 2024 yılında da istikrarlı performansımızı sürdürmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Aralık ayına özel fiyatlar

Ticaretini verimli hale getirmek isteyenlerin tercihi olmaya aday E-Doblo Cargo Maxi, aralık ayında lansmana özel 1 milyon 354 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

E-Doblo'nun, 5 kişilik standart gövdesi 1 milyon 599 bin 900 TL'den başlarken, 7 kişilik Maxi seçeneği ise 1 milyon 619 bin 900 TL ile satışa çıkıyor.

Fiat'ın orta hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli E-Scudo ise 1 milyon 749 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.