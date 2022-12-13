Fiat'ın yeni otomobilleri Türkiye’de pazara sunuldu

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılına otomobil ürün gamındaki yeniliklerle başlayan marka, orta ticari araç segmentine Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile yeniden giriş yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 1996 yılından bu yana üretilen Fiat Scudo'nun fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve ekonomiyi bir arada sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni Fiat Ulysse ise modern tasarımının yanında yüksek konforu, ferah iç mekanı ve teknolojisi ile yolcu taşımacılığında konforun tanımını değiştirirken geniş aileler için ideal bir çözüm sunuyor. 2022 yılına otomobil ürün gamımızdaki yeniliklerle giriş yaptık. Yılı hafif ticari araçlar ürün gamımızı büyüterek kapatıyoruz. Fiat Scudo ve Fiat Ulysse, önümüzdeki sene yeniden giriş yaptığımız orta ticari araç segmentindeki güçlü oyuncularımız olacak.

Hafif ticari araç pazarında 2022 yılını yüzde 25’in üzerinde pazar payı ile kapatmayı hedefledik. 2023 yılında FIAT Professional markası olarak, hafif ticari araç pazarındaki performansımızı, Fiat Scudo ve Fiat Ulysse’nin de ürün gamımıza katılmasıyla başarıyla sürdüreceğiz. FIAT çatısı altında, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"FİAT İLE OLAN DENEYİMLERİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYORUZ"

Türkiye toplam otomotiv pazarını değerlendiren Altan Aytaç, FIAT markasının son üç yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu aktardı.

Egea'nın, lansmanından itibaren "Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili" unvanını elinde tuttuğunu ve hafif ticari araç sınıfında ise Doblo ve Fiorino modelleri ile Fiat Professional markasının minivan sınıfında liderliğini koruduğunu belirten Aytaç, "Fiat markası olarak 2022 yılında da toplam pazardaki liderliğimizi açık ara sürdürüyoruz. Satış performansımızın yanında hizmet çeşitliliğimizi de sürekli artırıyoruz. Müşterilerimizin Fiat ile olan deneyimlerini daha da ileriye taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fiat Pazarlama Müdürü Burak Umur Çelik ise, "2022 yılının son ayında pazara sunduğumuz Fiat Scudo ve Fiat Ulysse ile 'İşler Değişiyor' diyoruz. Fiat Scudo fonksiyonelliği, kompakt tasarımı ve yüksek yükleme hacmini ekonomikliği ile birleştirerek işlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerimizin yeni fikirlerine alan açmasını sağlayacak. Fiat Ulysse ise Özel taşımacılığı tercih edenlerden geniş ailelere kadar tüm yolcuların seyahatlerini çok daha konforlu ve teknolojik bir hale getirerek beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, kompakt tasarımı ve fonksiyonelliğiyle ticaret yapan müşterilerin görüşleri dikkate alınarak tasarlanan Fiat Scudo , VAN gövdesi -"Business"- versiyonu ile sahiplerini bekliyor.

Yeni Fiat Ulysee ise yüksek konforu, geniş iç hacmi ile özel taşımacılık ve transfer yapan sektörler ile geniş ailelerin tüm seyahat beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için 8+1 Lounge Maxi versiyonu ile showroomlardaki yerini alıyor.

Fiat Scudo, VAN Maxi Business modeli, aralık ayında, lansmana özel 559 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat bayilerindeki yerini alıyor. Fiat Ulysse Lounge 8+1 modeli ise lansmana özel 798 bin 900 TL'lik fiyatla satın alınabiliyor. Her iki modelde de lansman döneminde geçerli olacak 300 bin TL 24 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi kampanyası tercih edilebiliyor.

Ayrıca sınırlı sayıda Scudo, FIAT markasının online satış kanalı üzerinden aralık ayının sonuna kadar rezerve edilebiliyor. (AA)