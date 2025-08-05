Fiyat korkusu rekor getirdi gözler ağustos ayında

Otomobil ve hafif tica­ri araç pazarı Temmuz 2025’te yeni rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Otomo­tiv Distribütörleri ve Mobili­te Derneği (ODMD) verilerine göre, yüzde 14,55 artan pazar temmuz ayında 107 bin 718 adede ulaşarak son 10 yılın ay­lık bazda ikinci rekoruna ulaş­tı. Temmuz ayında otomobil satışları yüzde 14,7 artarak 84 bin 195 adede çıkarken, hafif ticari araç satışlarında yük­seliş yüzde 14’e yaklaştı. Top­lamda geçen ay 23 bin 523 adet hafif ticari araç satışı gerçek­leşti. 24 Temmuz'da yürürlü­ğe giren yeni özel tüketim ver­gisi (ÖTV) oranları sınırlı da olsa etkisini gösterdi. Bu hem ertelenen satışları harekete geçirdi hem de yerlilik payı­nı artırdı. Yerli satışların hız­la düşüşe geçtiği son yıllar­da geçen ay yükseliş görüldü. Temmuzun bitmesine 8 gün kala matrah artışı ve ÖTV ba­remlerinde yaşanan değişik­likle birlikte, yerli araçların payı yüzde 28,6’ya çıkarak 6 puan arttı. Haziran dönemin­de yerlilik 28,7 seviyesindey­di. Buna karşın ithal araçların payında da düşüş oldu. Geçen ay ithal araçların payı da 6 pu­anlık düşerek yüzde 71,4’e ge­riledi. Temmuz ayında 30 bin 815 yerli araç, 76 bin 903 ithal araç satıldı. Sadece okomobile bakıldığında yerlilik oranı ge­riledi. Ticariden de geçen aya katkı oldu. Temmuz ayının en çok satanları sırasıyla Rena­ult Megane, Tesla Model Y, Fi­at Egea, Renault Clio ve BYD Seal U oldu. Asıl tablo Ağustos 2025’te ortaya çıkacak.

Aylık 90 bin adede sabitlenirse satışlar 1.2 milyonu bulur

Toplam satışlar hız kes­miyor. Yılın ilk 7 ayında oto­mobil ve hafif ticari araç sa­tışları ODMD verilerine göre yüzde 6,5 artış kaydetti. 2025 Ocak-Temmuz döneminde Pazar 715 bin 695 adede ulaş­tı. Sadece otomobil satışları 2025 Ocak-Temmuz’da geçen seneye göre yüzde 6,6 yükse­lişle 572 bin 198 adet, hafif ti­cari de yüzde 5,7 artarak 143 bin 497 adedi gördü. Yılın ka­lan son 5 ayında aylık bazda ortalama 90 bin adetlik satı­şa bile ulaşılırsa otomobil ve hafif ticari araç pazarının yine geçen yıl olduğu gibi 1.2 mil­yon adet seviyelerine ulaşma­sı mümkün. Hafif ticaride yine en büyük etki de pick-up araç satışlarından geldi.

Yerden yüksek sınıfa talep bitmiyor

ODMD verilerine gövde ti­pine göre bakıldığında, SUV modellere talep tüm hızıyla sürüyor. Ocak-Temmuz 2025 döneminde geçen yıla göre, sedan ve hatchback segmen­tinde daralma sürdü. Fakat SUV segmentinde artış de­vam etti. Tüketicinin tercihi hala yerden yüksek model­lerden yana. Pazardan en bü­yük pastayı alan da yine bu sı­nıf. Bu dönemde 357 bin 984 adede ulaşan SUV satışları­nı, geçen seneye göre daralan 126 bin 928 adetle sedan ve 82 bin 184 adetle hatchback takip ediyor. Otomobil paza­rının yine yüzde 81,5’lik ora­nını vergi oranları düşük oto­mobiller yani A, B ve C seg­menti araçlar oluşturdu. C segmenti araçlar yüzde 55,6 pay aldı. B sınıfının payı ise yüzde 25,4 seviyesinde ger­çekleşti. Toplamda 572 bin 198 adet otomobil satışı ger­çekleşmişti.

Pick-up’ta ÖTV hareketi vites düşürerek sürdü

Haziran ayında olduğu gibi geçen ay da pick-up araçlarda hareketlilik sürdü. Meclis’e sunulan ÖTV artışı teklifiyle birlikte tüketici yeniden zam korkusuyla harekete geçti. Ve ayın bitimine son 8 gün kala bu araçların ÖTV’si yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıktı. Haziranda sadece 3 bin 992 adet pick-up model satışı gerçekleşmişti. Temmuz ayında da önceki aya göre frenleme olsa da beklentinin üzerinde adetlere ulaşıldı. Toplamda 3 bin 107 adet pick-up araç satışı kayıtlara geçti. Bu önceki yılın aynı ayına göre yüzde 237 artışa işaret etti.

Geçen ay elektrikli ve fişli hibirtte voltaj düştü

ÖTV’nin son 8 günlük sınırlı etkisi yüzde 100 elektrikli araç satışlarında da kendini gösterdi. Haziran 2025’te elektrikli araç satışları 25 bin 828 adet olarak kayıtlara geçmişti. Fakat geçen ay bu 17 bin 437’ye kadar indi. Böylece satışlar yüzde 32,4 aylık bazda azaldı. Fakat geçen yıla göre artış tam voltaj sürüyor. Geçen seneye göre toplam elektrikli otomobil satışında yüzde 194’e yakın yükseliş var. Buna karşın plug-in hibrit araç satışlarında da gerileme görüldü. Haziran 2025’te 5 bin 129 adet olan plug-in hibrit araç satışları 4 bin 72 adet olarak gerçekleşti. Kayıp burada yüzde 20,6 seviyesinde. Öte yandan içten yanmalı araçlarda kayıp tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıla göre, ilk 7 ayda benzinli araçta 350 bine yaklaşan satışlar 266 bine düştü. Dizelde de 58 bin adet olan satış 45 bine düştü. Elektrikli ve hibritte artış sürdü. Benzinli otomobil satışları 266 bin 95 adetle yüzde 46,5 payla ilk sırada. Hibrit otomobil satışları 153 bin 363 adetle yüzde 26,8 pay, elektrikli otomobil satışları 103 bin 310 adetle yüzde 18,1 pay, dizel otomobil satışları 45 bin 678 adetle yüzde 8 pay, otogazlı otomobil satışları 3 bin 752 adetle yüzde 0,7 pay aldı.