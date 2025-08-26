Fiyatlar Avrupalılara yanaşınca Çinlilere karşı yaklaşım değişti
Sıfır araç pazarı direksiyonu rekora kırıyor. Fakat bu rekordan artık Çinli üreticiler pek de pay alamıyor. Bir dönem hızla pazar payı toplayan markalar karşısında yerli üreticiler bile zor duruma düşmüştü. Fakat tebliğ ve artan maliyetler Çinli otomobil fiyatlarını Avrupalılara yaklaştırdı. Chery ve MG geçen yıla göre büyük kayıp yaşadı. BYD’yi ise teşvik kurtardı.
Otomotiv sektörünün son yıllarda en çok konuşulan markaları Çinli üreticiler. Pazara girdikleri anda fiyat performans otomobillerini tek tek yollara çıkaran markalar, tüketici tarafında da büyük karşılık buldu. Bir anda Türkiye’de üretilen yerli araçların bile önüne geçmeye başlayan Çinli modeller, bu yüksek devri sürdürmediler.
2024 ve öncesinde agresif fiyatlarla öne çıkan Çinliler, 2025’te iki baskıyla birden yüzleşti. Bunlardan biri hiç kuşkusuz, maliyetleri yükselten ek vergiler oldu. İkinci gelişme ise Avrupalı markaların Çinlilerle mücadele edebilmesi için uygun fiyatlı otomobilleri kampanya destekleriyle pazara sunması. Tablo böyle olunca model bazında tercih sıralamaları değişti. Bazı Çinli markalar sıfır araç satışlarında ilk 10’daki yerini koruyamadı. Büyüyen pazara rağmen Türkiye’de faaliyet gösteren Chery, DFSK, Hongqi, MG ve Skywell’in pazar payları eridi. Jaecoo ilk yılında istenilen seviyeye ulaşamadı. Tek pozitif ayrışan marka ise yatırım teşviği desteğiyle BYD oldu.
Fiyatlar Avrupalılara merdiven dayadı
Bir taraftan vergi artışı diğer tarafta ise maliyetler tüketicilerin zaten bıçak sırtında olan tercihlerini derinden etkiledi. Çinli modellerin deyim yerindeyse ‘ilk temas fiyatı’ Avrupalı markaların giriş donanımlı versiyonlarına yaklaştı. Ayrıca Avrupalı üreticiler kampanyalara hız kattı. Finans çözümlerini geliştirdi ve filo satışlarını artırmaya başladı. Çinli üreticiler filolara çok giremedi. Böylece yükseliş kaçınılmaz oldu. ‘Fiyat tek başına karar verir’ algısı bir anda deyim yerindeyse çöktü. Özellikle satışta garanti, servis ağı, marka algısı öne çıkarken, ikinci el değeri de oldukça konuşulmaya başlandı.
Tek çıkış noktası yatırım ama net tavır yok
Markalar için tek çıkış noktası yatırım oldu. Herhangi bir Çinli otomotiv üreticisinin yatırım yapması durumda ek birçok vergi yükü bir anda kalkacak. Ve böylece Avrupalılar gibi aynı şartlarda satışlar gerçekleşecek. Hatta daha avantajlı bir ortam oluşacak. Fakat yatırım cephesinde de net tavırlar ortaya konulamadı. BYD şimdilik Manisa planıyla ilgili resmi açıklamalar gerçekleştirdi. İşe alımlar başladı. Ama bu konuda da yayılan spekülasyonlu haberler üzerine Çin tarafından net bir açıklama gelmedi. Chery ise bir dönem üretim kampüsü adı altında bir yatırım planladığını duyurdu. Fakat sonrasında yapılan açıklamalarla birlikte, net bir yatırım ortamının olmayacağı konuşuldu. Hatta markanın adı şu sıralar Togg fabrikasıyla bile gündeme geldi. Ama marka Türkiye’de kendilerinin faaliyet göstermesine rağmen net bir açıklama yapılmıyor. Bu yüzden bu tarafta da sessizlik korunuyor. MG’nin Türkiye ayağında ise distribütör şirket, uzun bir dönem resmen ‘İpek Yolu’nu aşındırdı. Ama bir sonuç çıkmadı. Marka, en son tebliği karşılamak istedi fakat karşısında net bir tavır bulamadı. Zaten Skywell ve DFSK bu konuda net bir girişimde bulunmadı. Son dönemde SWM Motor’un 2025 Haziran sonunda Eskişehir’de üretime başlayacağı duyuruldu.
BYD’nin voltajı teşvikle arttı
2025’in ilk yedi ayında BYD, 29 bin 284 adetle Türkiye’nin en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri oldu. Bunda geçen yıla göre artan model gamı ve teşvik etkili oldu. 7 ayda markanın satışları yüzde 1663 arttı. Kalan diğer markalar ise büyük kayıp yaşadı. Marka geçen sene sadece 1661 adetlik satışa imza atmıştı.
Jaecoo istediğini bulamadı
Pazarın dikkat çeken bir diğer markası da Chery oldu. Türkiye’ye girdiğinden bu yana başarılı satış grafiklerine imza atan marka, 2024 sonrasında hız kesti. Bir dönem yerli markalarla ilk 5’te yarışan marka, geçen sene ilk 7 ayda 41 bin 139 adet araç satarken, bu sene aynı dönemde yüzde 57,1 küçülmeyle satışları 17 bin 634 adede kadar düşürdü. Chery’nin üst markalarından biri olan Jaecoo da pazara hızlı girdi. Fakat tebliğ burada da etkili oldu. Daha ilk aydan istediği ivmeyi yakalayamayan marka, haziranda 800 adetlerin üzerine çıksa da temmuzda tekrar devir düşürdü. MG de oransal olarak en çok kayıp yaşayanlardan. Elektrikli seçeneklerle Türkiye’de yola çıkan markanın kapıları bir anda kapandı. Küçülme yüzde 88’i aştı. DFSK, Skywell ve Hongqi de sırasıyla yüzde 20 ve 40-40 olarak daraldı.