Fiyatlar Avrupalılara yanaşınca Çinlilere karşı yaklaşım değişti

Otomotiv sektörünün son yıllarda en çok konuşulan markala­rı Çinli üreticiler. Pazara gir­dikleri anda fiyat performans otomobillerini tek tek yollara çıkaran markalar, tüketici ta­rafında da büyük karşılık bul­du. Bir anda Türkiye’de üreti­len yerli araçların bile önüne geçmeye başlayan Çinli mo­deller, bu yüksek devri sür­dürmediler.

2024 ve öncesinde agresif fiyatlarla öne çıkan Çinliler, 2025’te iki baskıyla birden yüzleşti. Bunlardan biri hiç kuşkusuz, maliyetleri yüksel­ten ek vergiler oldu. İkinci ge­lişme ise Avrupalı markaların Çinlilerle mücadele edebil­mesi için uygun fiyatlı oto­mobilleri kampanya destek­leriyle pazara sunması. Tablo böyle olunca model bazında tercih sıralamaları değişti. Bazı Çinli markalar sıfır araç satışlarında ilk 10’daki yeri­ni koruyamadı. Büyüyen pa­zara rağmen Türkiye’de faa­liyet gösteren Chery, DFSK, Hongqi, MG ve Skywell’in pa­zar payları eridi. Jaecoo ilk yı­lında istenilen seviyeye ula­şamadı. Tek pozitif ayrışan marka ise yatırım teşviği des­teğiyle BYD oldu.

Fiyatlar Avrupalılara merdiven dayadı

Bir taraftan vergi artışı di­ğer tarafta ise maliyetler tü­keticilerin zaten bıçak sırtın­da olan tercihlerini derinden etkiledi. Çinli modellerin de­yim yerindeyse ‘ilk temas fi­yatı’ Avrupalı markaların gi­riş donanımlı versiyonlarına yaklaştı. Ayrıca Avrupalı üre­ticiler kampanyalara hız kat­tı. Finans çözümlerini geliş­tirdi ve filo satışlarını artır­maya başladı. Çinli üreticiler filolara çok giremedi. Böyle­ce yükseliş kaçınılmaz oldu. ‘Fiyat tek başına karar verir’ algısı bir anda deyim yerin­deyse çöktü. Özellikle satışta garanti, servis ağı, marka al­gısı öne çıkarken, ikinci el de­ğeri de oldukça konuşulmaya başlandı.

Tek çıkış noktası yatırım ama net tavır yok

Markalar için tek çıkış nok­tası yatırım oldu. Herhangi bir Çinli otomotiv üreticisi­nin yatırım yapması durumda ek birçok vergi yükü bir anda kalkacak. Ve böylece Avrupa­lılar gibi aynı şartlarda satış­lar gerçekleşecek. Hatta daha avantajlı bir ortam oluşacak. Fakat yatırım cephesinde de net tavırlar ortaya konulama­dı. BYD şimdilik Manisa pla­nıyla ilgili resmi açıklama­lar gerçekleştirdi. İşe alımlar başladı. Ama bu konuda da ya­yılan spekülasyonlu haberler üzerine Çin tarafından net bir açıklama gelmedi. Chery ise bir dönem üretim kampüsü adı altında bir yatırım planla­dığını duyurdu. Fakat sonra­sında yapılan açıklamalarla birlikte, net bir yatırım orta­mının olmayacağı konuşuldu. Hatta markanın adı şu sıra­lar Togg fabrikasıyla bile gün­deme geldi. Ama marka Tür­kiye’de kendilerinin faaliyet göstermesine rağmen net bir açıklama yapılmıyor. Bu yüz­den bu tarafta da sessizlik ko­runuyor. MG’nin Türkiye aya­ğında ise distribütör şirket, uzun bir dönem resmen ‘İpek Yolu’nu aşındırdı. Ama bir so­nuç çıkmadı. Marka, en son tebliği karşılamak istedi fakat karşısında net bir tavır bula­madı. Zaten Skywell ve DF­SK bu konuda net bir girişim­de bulunmadı. Son dönemde SWM Motor’un 2025 Haziran sonunda Eskişehir’de üreti­me başlayacağı duyuruldu.

BYD’nin voltajı teşvikle arttı

2025’in ilk yedi ayında BYD, 29 bin 284 adetle Türkiye’nin en hızlı büyüyen otomobil markalarından biri oldu. Bunda geçen yıla göre artan model gamı ve teşvik etkili oldu. 7 ayda markanın satışları yüzde 1663 arttı. Kalan diğer markalar ise büyük kayıp yaşadı. Marka geçen sene sadece 1661 adetlik satışa imza atmıştı.

Jaecoo istediğini bulamadı

Pazarın dikkat çeken bir diğer markası da Chery oldu. Türkiye’ye girdiğinden bu yana başarılı satış grafiklerine imza atan marka, 2024 sonrasında hız kesti. Bir dönem yerli markalarla ilk 5’te yarışan marka, geçen sene ilk 7 ayda 41 bin 139 adet araç satarken, bu sene aynı dönemde yüzde 57,1 küçülmeyle satışları 17 bin 634 adede kadar düşürdü. Chery’nin üst markalarından biri olan Jaecoo da pazara hızlı girdi. Fakat tebliğ burada da etkili oldu. Daha ilk aydan istediği ivmeyi yakalayamayan marka, haziranda 800 adetlerin üzerine çıksa da temmuzda tekrar devir düşürdü. MG de oransal olarak en çok kayıp yaşayanlardan. Elektrikli seçeneklerle Türkiye’de yola çıkan markanın kapıları bir anda kapandı. Küçülme yüzde 88’i aştı. DFSK, Skywell ve Hongqi de sırasıyla yüzde 20 ve 40-40 olarak daraldı.