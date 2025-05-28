Ford 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı
ABD’li otomotiv devi Ford Motor, ABD genelinde 1 milyon 75 bin 299 aracı geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle geri çağırdı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri görüş kamerasında yaşanan soruna işaret edilerek, 1 milyon 75 bin 299 aracın servislere geri çağırıldığı duyuruldu.
NHTSA, geri görüş kamerasındaki sorunun kazalara yol açabileceğini belirtti.
ABD otomobil güvenliği düzenleyicisi, geri çağırmanın 2021-2024 Bronco, F-150, Edge ve 2023-2024 Escape, Corsair, F-250, F-350, F-450, F-550 ve F-600 arasındaki belirli araçları etkilediğini söyledi.
Ford Motor geçen günlerde de ön fren borularındaki muhtemel montaj hatası nedeniyle 273 bin SUV modelini geri çağırmıştı.