Ford, 291 bin aracı geri çağırdı

Ford, bazı araç modellerinde geri görüş kamerasının belirli ışık koşullarında görüntüyü hatalı göstermesi nedeniyle 291 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

Sürücünün arka tarafı görmesini zorlaştırıyor

Yapılan açıklamada, 360 derece görüş kamerası sistemindeki bu arızanın, sürücünün aracın arka tarafını görmesini zorlaştırabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtildi.

Geri çağırmadan 2020-2022 model F-250 SD, F-350 SD ve F-450 SD araçları etkileniyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araç sahiplerine konuyla ilgili bilgilendirme mektuplarının pazartesi günü postalanacağını, nihai çözüm hazır olduğunda ise ikinci bir mektubun mart ayında gönderileceğini duyurdu.

Ford yetkili servisleri, çözüm hazır olduğunda görüntü işleme modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.