Ford, ABD'de 850 binden fazla aracı geri çağırdı
ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor, yakıt pompası arızası riski nedeniyle ülkede 850 bini aşkın aracını servislere geri çağırma kararı aldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), motor durmasına yol açabilecek yakıt pompası arızası nedeniyle Ford’un 850 bini aşkın aracı geri çağırdığını açıkladı.
NHTSA tarafından yapılan açıklamaya göre, düşük basınçlı yakıt pompasındaki olası arıza, motorun aniden durmasına neden olabiliyor.
Geri çağırma kararı; F-150 kamyonet, Mustang spor otomobil ve Lincoln Aviator SUV modellerinin belirli üretim yıllarındaki versiyonlarını kapsıyor.
Ford yetkilileri, araç sahiplerinin servis noktalarına yönlendirileceğini ve sorunun ücretsiz olarak giderileceğini belirtti.