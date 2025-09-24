Ford, direksiyon kusuru nedeniyle ABD’de 115 bin aracı geri çağırdı
Ford Motor Co, ABD’de toplam 115 bin 539 aracı direksiyon milinin üst kısmında tespit edilen kusur nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Söz konusu sorun, parçanın ayrılması halinde sürüş kontrolünün kaybolmasına yol açabileceği için ciddi güvenlik riski taşıyor.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2020 ve 2021 model yıllarına ait F-250, F-350 ve F-450 serisi araçları kapsadığı belirtildi.
Ford yetkilileri, yetkili servislerde etkilenen araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz olarak inceleneceğini, onarılacağını veya değiştirileceğini bildirdi.
Kaynak: ForInvest