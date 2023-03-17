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Ford Motor 1,2 milyon aracı geri çağırdı

Ford Motor, ABD'deki 1.2 milyon aracı geri çağırdı. Geri çağırmaya gerekçe olarak fren hidrolik sıvısındaki sızıntı riski gösterildi.

Haber Merkezi
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ABD'li otomotiv devi Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada; ABD'de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını açıkladı.

Sızıntı nedeniyle fren pedalının yükselme yaşayabildiği ve bu da sürüş sırasında yavaşlamayı azalttığını ve kazalara sebebiyet verebileceği anlatıldı.

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