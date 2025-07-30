Ford Otosan 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı: Ciro ve FAVÖK beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Piyasa beklentileri 192,6 milyar lira ciro, 11,7 milyar lira FAVÖK ve 6,09 milyar lira net kâr seviyesindeydi. Açıklanan sonuçlara göre, ciro ve FAVÖK kalemleri beklentilerin üzerinde, net kâr ise beklentilere paralel gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre şirketin cirosu yüzde 35, FAVÖK’ü yüzde 32 artarken, net kâr yüzde 24 azalarak 6,1 milyar liraya geriledi. 2024 yılının ikinci çeyreğinde net kâr 8,1 milyar lira olarak açıklanmıştı. Söz konusu gerilemede artan maliyetler ve finansman giderlerinin etkili olduğu belirtildi.

2025 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam gelir 365,4 milyar lira olarak kaydedildi. Brüt kâr yüzde 7 düşüşle 30,8 milyar liraya gerilerken, faaliyet kârı yüzde 10 artışla 20,2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK yüzde 4 düşerek 23,3 milyar liraya, net kâr ise yüzde 39 azalarak 12,9 milyar liraya indi.

Brüt kâr marjı yüzde 8,4 seviyesine gerilerken, kârlılıkta kur farkı gelirleri etkili oldu. Şirket, ithal girdi maliyetleri ve kampanyalı satışların marjlar üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Ocak-Haziran döneminde yurt içi satışlar yüzde 2 artarak 50 bin 109 adede ulaştı. Şirket bu sonuçla Türkiye otomotiv pazarında yüzde 8 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Hafif ticari araç segmentinde yüzde 22,4, orta ticari araç segmentinde ise yüzde 34,4 pazar payı elde edildi. ÖTV muafiyetlerinde yapılan düzenlemeler ve fiyat rekabeti nedeniyle binek araç segmentinde pazar payı sınırlı kaldı.

Aynı dönemde toplam üretim yüzde 12 artarak 351 bin 861 adede yükseldi. Kapasite kullanım oranı genel olarak yüzde 75, Craiova fabrikasında ise yüzde 85 seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı satış adetleri yüzde 18 artışla 306 bin 468 adede çıktı. Euro/TL paritesindeki değişim nedeniyle yurt dışı satış gelirleri 299,7 milyar liraya ulaştı. Şirket, Avrupa ticari araç pazarında yüzde 17,7’lik pazar payı ile yer aldı. Yurt içi toptan satışlar yüzde 23 artsa da, fiyat rekabeti nedeniyle gelirlerde yüzde 20 azalma yaşandı.

Toplam satış adedi yılın ilk yarısında yüzde 16 artışla 357 bin 358’e, toplam satış geliri ise 365,4 milyar liraya çıktı.

Finansal göstergeler arasında yer alan net finansal borç/FAVÖK oranı 2024 yıl sonundaki 2,38 seviyesinden 1,66’ya, toplam borçluluk oranı ise yüzde 66,3’e geriledi.