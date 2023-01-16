Ford Otosan, Ford'u 8. kez Avrupa ticari araç satışlarında liderliğe taşıdı

Bu, Ford için art arda sekiz yıl pazar liderliğini anlamına geliyor ve sektörde yeni bir rekora işaret etti. Bu rekorda en önemli pay, Avrupa'da 1 ton segmentinde en çok satılanticari van unvanına sahip, Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom'ın oldu.

Transit Custom'ın başarısı ve Ford Otosan'ın üretim gücüyle Ford, yüzde 15 ile Avrupa'daki şimdiye kadarki en yüksek toplam pazar payına ulaşırken, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 11 ülkedeki pazar payını yıldan yıla da artırdı. Öte yandan bu yıl itibarıyla "Yeni Nesil Transit Custom" ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonu da Kocaeli Fabrikalarında üretilecek.