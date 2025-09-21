Ford Transit 60. yılında "Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu" rekorunu kırdı

Ford Transit, 60. yıl kutlamaları kapsamında İngiltere’de düzenlenen festivalde 201 aracın katılımıyla “Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu” rekorunu kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Transit'in 60. yılı İngiltere'de düzenlenen festivalle kutlandı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen 201 araçlık konvoy, "Dünyanın En Büyük Ticari Araç Konvoyu" olarak Guinness tarafından tescil edildi.

Ford'un yeni nesil transit modellerini tasarlayıp geliştirdiği Essex'teki Ford Dunton Teknik Merkezi'nde toplanan konvoy, 40 kilometrelik yolculuğun ardından Chelmsford City Hipodromu'nda gerçekleştirilen festival alanına ulaştı. Konvoyda ilk nesil benzinli transitlerden tam elektrikli E-Transit ve Transit Custom PHEV modellerine kadar her kuşaktan araç yer aldı.

Festival kapsamında müşteriler, işletme sahipleri, iş ortakları, basın mensupları, Ford çalışanları ve transit tutkunları bir araya gelerek, özel dijital sertifikalar ile Guinness Dünya Rekoru tesciline ortak oldu.

Ford Otosan, 1967'den 2025'e uzanan 58 yılda yaklaşık 5,2 milyon Ford Transit üretti. Transit, bu süreçte Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin uluslararası pazarlardaki mühendislik ve üretim yetkinliğini simgeleyen öncü modeli haline geldi.

Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda 2022'de başlayan E-Transit'in seri üretimi, Türkiye'nin ve Ford'un Avrupa'daki ilk tam elektrikli ticari aracı olarak kayıtlara geçti. Bugün ise Yeniköy Fabrikası, Transit/Tourneo Custom'ın yeni nesil versiyonlarıyla tamamen elektrikli E-Transit Custom'ın üretim üssü olarak bu mirası sürdürüyor.

13 milyon transitin 5,2 milyonunu Ford Otosan üretti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, bu rekorun Ford Transit'in 60 yıldır işletmelere ve kullanıcılara sağladığı katma değerin ve gördüğü takdirin en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Yücetürk, ilk aracın üretim hattından çıktığı 9 Ağustos 1965'ten bu yana 13 milyondan fazla üretilmesinin, Ford Transit'in başarısının en önemli kanıtı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük işletmelerden büyük filolara kadar her ölçekteki işletme için yapılan işe değer katan güvenilir bir yol arkadaşı olarak özel bir konuma sahip olan Transit, bugün müşterileri ile birlikte görkemli bir rekora imza attı. Ford Otosan olarak, 1967'den 2025'e kadar 5,2 milyon adet Ford Transit üreterek bu başarıda önemli bir pay sahibi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."​​​​​​​