Ford Türkiye, elektrikli ticari araçlarını tanıttı

Katı­lımcılar ticari araç tarafında Ford Otosan tarafından üre­tilen E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom’ı yakın­dan inceleme şansı yakaladı.

“Bir ekosisteme liderlik etme vizyonuna sahibiz”

Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, bu lansman­la elektrikli araç pazarında hem hafif ticari hem de binek araçlarıyla öne çıkacağının ipucunu vermiş oldu. Ford Türkiye, müşterilerine elekt­rikli araç sunmanın ötesinde, kompakt SUV’lardan kon­forlu şehir araçlarına; spor­tif araçlardan hafif ticarile­re kadar birçok farklı mode­li aynı anda elektriklendirdi.

Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Öz­gür Yücetürk, tanıtılan mo­dellerin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, Ford mar­kasının tasarım, bağlanırlık, performans ve kullanım ko­laylığı gibi tüm temel değer­lerinin yeni nesil bir yansı­ması olduğunu söyledi. Yüce­türk, şöyle devam etti: “Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altya­pıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç de­ğil bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyor­duk. Şimdi bu altyapı ve de­neyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetin­de. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil; bir ekosistem. Dolayı­sıyla Ford Türkiye olarak biz, bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşı­yoruz.”

Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk, “Türkiye’de en zengin elektrikli ürün ga­mını en köklü bayi ağı ile sa­tışa sunuyoruz. Satışa sun­duğumuz 100 aracın yaklaşık 75’ini Ford Otosan’da üreti­yoruz. Binek araçlardaki id­diamızı tekrar ortaya koyar­ken bu dönüşümün sadece araçlar ile olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak is­tiyorum. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız eko­sistemi kurmak ve müşteri­lerimize arzu ettiğimiz hiz­meti vermek en az araçları­mızı pazara sunmak kadar önemliydi” diye konuştu.

Elektrikli versiyonlar tanıtıldı

Ford'un popüler tica­ri araç modellerinin elekt­rikli versiyonları da et­kinlikte sergilendi. Ford E-Tourneo Courier Jour­ney konforlu iç hacmiy­le geniş aileler tarafından tercih edilirken, E-Tour­neo Custom VIP araç kon­foru ile prestijli bir yolcu­luk sunmasıyla öne çıkıyor. Tasarım ve mühendisliğin­de Ford Otosan imzası taşı­yan ve Ford Otosan’ın Ro­manya’daki Craiova fabri­kasında üretilen E-Tourneo Courier Journey Türkiye’de 1.685.000 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuluyor. E- Tour­neo Courier Journey’in baş­lıca özellikleri şöyle:

-23 dakikada %10’dan %80’e kadar hızlı şarj olabi­liyor. WLTP standartların­da 288 km’ye varan bir men­zil sunuyor.

-17.3 – 17.5 kWh/ 100km enerji tüketimi sunuyor

-Arka koltukları açık du­rumdayken 570 litrelik ba­gaj kapasitesi, koltuklar ya­tırıldığında 2172 litreye çı­kabiliyor. Bu yönüyle geniş aileler için de cazip bir seçe­nek haline geliyor.

-12” dokunmatik ekran, 12’’ gösterge paneli, anah­tarsız çalıştırma, elektronik el freni gibi özellikler de E Tourneo Courier Journey’i öne çıkaran özellikleri ara­sında yer alıyor.

Ford Otosan’ın Yeni­köy fabrikasında üretilen E-Tourneo Custom ise 2 milyon 896 bin 400 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. E- Tour­neo Custom’ın başlıca özel­likleri şöyle:

-39 dakikada %10’dan %80’e kadar hızlı şarj ola­bilen E-Tourneo Custom, 325km’ye kadar bir sürüş menziline sahip.

-25.3 kWh/100km enerji tüketimine sahi

-8+1 oturma kapasitesi, hareketli ve döndürülebi­lir koltuklar ile maksimum konfor ve kullanım esnekliği sunuyor.

-SYNC 4 bilgi-eğlen­ce sistemi, 13" dokunmatik ekran, Pro-Power Onboard özellikleri ile modern tek­nolojiyi yolculuklara taşır.