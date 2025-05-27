Ford Türkiye, elektrikli ticari araçlarını tanıttı
Ford Türkiye, ticari araç sektöründeki tam elektrikli yeni modelleriyle Türkiye pazarında fark yaratmak istiyor. Ford’un tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom, İstanbul Park Yarış Pisti’ndeli lansmanda tanıtıldı.
Katılımcılar ticari araç tarafında Ford Otosan tarafından üretilen E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom’ı yakından inceleme şansı yakaladı.
“Bir ekosisteme liderlik etme vizyonuna sahibiz”
Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, bu lansmanla elektrikli araç pazarında hem hafif ticari hem de binek araçlarıyla öne çıkacağının ipucunu vermiş oldu. Ford Türkiye, müşterilerine elektrikli araç sunmanın ötesinde, kompakt SUV’lardan konforlu şehir araçlarına; sportif araçlardan hafif ticarilere kadar birçok farklı modeli aynı anda elektriklendirdi.
Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tanıtılan modellerin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, Ford markasının tasarım, bağlanırlık, performans ve kullanım kolaylığı gibi tüm temel değerlerinin yeni nesil bir yansıması olduğunu söyledi. Yücetürk, şöyle devam etti: “Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altyapıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç değil bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyorduk. Şimdi bu altyapı ve deneyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetinde. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil; bir ekosistem. Dolayısıyla Ford Türkiye olarak biz, bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşıyoruz.”
Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk, “Türkiye’de en zengin elektrikli ürün gamını en köklü bayi ağı ile satışa sunuyoruz. Satışa sunduğumuz 100 aracın yaklaşık 75’ini Ford Otosan’da üretiyoruz. Binek araçlardaki iddiamızı tekrar ortaya koyarken bu dönüşümün sadece araçlar ile olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız ekosistemi kurmak ve müşterilerimize arzu ettiğimiz hizmeti vermek en az araçlarımızı pazara sunmak kadar önemliydi” diye konuştu.
Elektrikli versiyonlar tanıtıldı
Ford'un popüler ticari araç modellerinin elektrikli versiyonları da etkinlikte sergilendi. Ford E-Tourneo Courier Journey konforlu iç hacmiyle geniş aileler tarafından tercih edilirken, E-Tourneo Custom VIP araç konforu ile prestijli bir yolculuk sunmasıyla öne çıkıyor. Tasarım ve mühendisliğinde Ford Otosan imzası taşıyan ve Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen E-Tourneo Courier Journey Türkiye’de 1.685.000 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuluyor. E- Tourneo Courier Journey’in başlıca özellikleri şöyle:
-23 dakikada %10’dan %80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. WLTP standartlarında 288 km’ye varan bir menzil sunuyor.
-17.3 – 17.5 kWh/ 100km enerji tüketimi sunuyor
-Arka koltukları açık durumdayken 570 litrelik bagaj kapasitesi, koltuklar yatırıldığında 2172 litreye çıkabiliyor. Bu yönüyle geniş aileler için de cazip bir seçenek haline geliyor.
-12” dokunmatik ekran, 12’’ gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, elektronik el freni gibi özellikler de E Tourneo Courier Journey’i öne çıkaran özellikleri arasında yer alıyor.
Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında üretilen E-Tourneo Custom ise 2 milyon 896 bin 400 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. E- Tourneo Custom’ın başlıca özellikleri şöyle:
-39 dakikada %10’dan %80’e kadar hızlı şarj olabilen E-Tourneo Custom, 325km’ye kadar bir sürüş menziline sahip.
-25.3 kWh/100km enerji tüketimine sahi
-8+1 oturma kapasitesi, hareketli ve döndürülebilir koltuklar ile maksimum konfor ve kullanım esnekliği sunuyor.
-SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, 13" dokunmatik ekran, Pro-Power Onboard özellikleri ile modern teknolojiyi yolculuklara taşır.