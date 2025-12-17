Ford'dan elektrikli araç stratejisinde geri adım! Anlaşmayı iptal etti

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford'un, Güney Koreli LG Energy Solution ile imzaladığı 9,6 trilyon Güney Kore wonu (yaklaşık 6,5 milyar dolar) tutarındaki batarya hücresi tedarik sözleşmesini sonlandırdığı bildirildi.

LG Energy Solution tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Ford'dan gelen bildirim üzerine feshedildiği belirtildi. İptal kararının, Ford'un elektrikli araç stratejisinde yaptığı değişiklikler ve talep beklentilerindeki zayıflama ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

Ford'un, politika değişiklikleri ve elektrikli araçlara yönelik talebin beklenen seviyede seyretmemesi nedeniyle bazı elektrikli araç modellerinin üretimini durdurma kararı aldığı, bu kapsamda LG Energy Solution ile yapılan yüksek tutarlı batarya anlaşmasını iptal ettiği kaydedildi.

İki yıllık sözleşme imzalamıştı

LG Energy Solution, Ekim 2024'te Ford ile 2026 ve 2027 yıllarından itibaren şirketin Avrupa birimine batarya tedarik edilmesini kapsayan iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Ford ise 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 19,5 milyar dolarlık aktif değer düşüklüğü kaydedeceğini ve birçok elektrikli araç modelini iptal ettiğini duyurmuştu.

ABD'li şirket, söz konusu kararları değişen siyasi koşullar ve elektrikli araçlara olan talepteki zayıflamaya bağladı.