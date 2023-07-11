FORD'dan Türkiye'de bir ilk... Elektrikli Mustang'in fiyatı belli oldu...

Ford'un yüzde 100 elektrikli, sıfır emisyonlu sürüş sağlamak için sıfırdan geliştirdiği ilk seri üretim otomobil olan, Mustang ruhunu koruyan Mustang Mach-E, Türkiye'deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, Ford'un ilk tam elektrikli SUV'u Mustang Mach-E, 5,1 saniyeye kadar inebilen 0-100 km/s hızlanma sağlayabilen versiyonlara ve tek motorlu arkadan itiş (RWD) ve çift motorlu dört çeker (AWD) sürüş seçeneklerine sahip.

Green NCAP tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamındaki temiz hava ve sera gazı emisyon testlerinden tam not alan Mustang Mach-E, iki şarj arasında 600 kilometreye kadar WLTP (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü) elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Yeni nesil teknolojik özelliklerle donatılan Mustang Mach-E, sürüş dinamiklerini ve duyusal deneyimleri sürücünün ruh haline göre uyarlayan Whisper, Active ve Untamed sürüş modlarını sunuyor, böylece gerek sakin gerekse sportif sürüş isteklerini anında karşılıyor. Coupe silüetli, 5 koltuklu SUV, kablosuz güncellemeler (OTA update) ile araç kullanım halinde değilken (veya küçük güncellemeler için kullanım esnasında) yazılım güncellemeleri gerçekleştirerek zamanla kendini daha da geliştirme özelliğine sahip.

Eksi 40 santigrat dereceye kadar test edilen yüksek performanslı bataryalar, çarpmalara karşı korumayla çevrelenmiş su geçirmez bir kasanın içinde sabitlendi. Gelişmiş aktif sıvı ısıtma ve soğutma sistemi; ekstrem hava koşullarında optimize edilmiş performans, geliştirilmiş şarj süreleri ve sürekli yüksek hızlı sürüş için batarya sıcaklıklarını düzenliyor.

Batarya gücü, RWD (Arkadan İtiş) modeller için tamamen yeni, yağ soğutmalı, arkaya monte edilmiş bir AC motora ve AWD (Dört Çeker) modeller için öne monte edilmiş ek bir motora aktarılıyor. Sabit mıknatıslı, senkronize arka motor sadece 0,5 saniyede azami tork sağlıyor.

Mustang Mach-E RWD modelleri, standart menzilli batarya (Standard Range) ile 269 PS ve 6,1 saniyede 0-100 km/s hızlanma, gelecek dönemde sunulacak uzatılmış menzilli batarya (Extended Range) ile 294 PS ve 6,2 saniyede 1 0-100 km/s hızlanma, her iki motor ile de 430 Nm tork sunuyor.

Mustang Mach-E AWD modelleri de standart menzilli batarya (Standard Range) ile 269 PS ve 5,6 saniyede 0-100 km/s hızlanma, gelecek dönemde sunulacak uzatılmış menzilli batarya (Extended Range) ile 351 PS ve 5,1 saniyede 1 0-100 km/s hızlanma, her iki motor ile de 580 Nm tork sağlıyor.

Mustang'ın dış tasarımından izler taşıyor

Enerji tasarruflu aktarma organları, Mustang Mach-E RWD modelleri için 600 kilometreye kadar elektrikli WLTP (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü) sürüş menzili ve Mustang Mach-E AWD modelleri için 550 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Ford, Mustang Mach-E müşterilerine, evden şarjı daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay hale getirmek için opsiyonel bir Ford Connected Wallbox sağlıyor. 7,4 kW ve 11 kW versiyonları bulunan duvara monte şarj cihazı, Mustang Mach-E'nin bataryasını 7,4 kW ile 8-10 saatte 5, 11 kW ile 6-7 saatte yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar doldurabiliyor.

Mustang Mach-E, kaputu, farları ve üç çubuklu arka lambalarıyla Mustang'ın dış tasarımından izler taşıyor. Ön bagaj, arka koltukların arkasında 402 litrelik ve ön koltukların arkasında 1.420 litrelik yük alanıyla destekleniyor. Ön bagaj ise boşaltıldığında 100 litrelik ilave saklama alanı sağlıyor.

Tamamen elektrikli yeni Mustang Mach-E, 3 milyon 588 bin 600 TL tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla Ford Store bayilerinde satışa sunuluyor. Güncel bayi listesine "ford.com.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçerken Ford olarak teknolojileriyle geleceği bugünden yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Elektrifikasyona öncülük etme vizyonumuz ile çıktığımız bu yolda bu kez de Ford'un efsanevi modeli Mustang'ın ruhunu taşıyan, yeni ve yüzde 100 elektrikli Mustang Mach-E'yi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yüzde 100 elektrikli Mustang Mach-E, ikonik Mustang ruhunu korumanın yanı sıra şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojileri sıfır emisyonlu sürüş performansıyla bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.