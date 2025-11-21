Ford’un alüminyum tedarikçisinde yangın

Ford’un en büyük alüminyum tedarikçilerinden biri olan Novelis’in ABD New York–Oswego’daki fabrikasında dün sabah yeni bir yangın çıktı.

Saat 08.45’te başlayan yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Novelis, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Bu olay, tesiste birkaç ay içinde yaşanan ikinci büyük yangın oldu. Eylül ayında çıkan önceki yangın, fabrikadaki operasyonları aylarca durdurmuş; Ford’un F-150 gibi modellerde kullanılan otomotiv sınıfı alüminyum tedarikini aksatmıştı.

Hasar tespiti sürüyor

Bu kesinti, Ford’un kâr tahminini 1,5–2 milyar dolar aralığında düşürmesine ve Kentucky Truck Plant’te üretimin geçici olarak azaltılmasına yol açmıştı. Ekim ayında da tesiste küçük bir yangın daha yaşanmıştı.

Novelis, Perşembe günkü yangının fabrikanın yeniden açılış planlarını etkileyip etkilemeyeceğinin henüz net olmadığını, hasar tespitinin sürdüğünü belirtti. Şirket daha önce tesisin etkilenen bölümünü Aralık ayı sonunda yeniden faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Ford ise olayın yakından takip edildiğini ve Novelis ile iletişim halinde olduklarını bildirdi.