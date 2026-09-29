GM elektrikli araç üretiminde frene basıyor

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General Motors’ın uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesinin önemli modellerinden Chevrolet Bolt için üretim planı sert biçimde küçülüyor.

ABD’deki Kansas City bölgesinde bulunan fabrikayı temsil eden sendikanın verdiği bilgilere göre tesisin yaklaşık 150 bin adet Bolt üretmesi planlanıyordu. Mevcut üretim hızına göre toplam sayının yaklaşık 35 bin araçta kalması bekleniyor.

Bu hesap, ilk plana göre üretimin yaklaşık yüzde 75 daha düşük gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Üretim 35 bin araçta kalabilir

Chevrolet Bolt’un üretildiği Kansas City yakınındaki tesisin, modelin üretimi sona erene kadar yaklaşık 35 bin araç çıkarması bekleniyor.

Sendika temsilcisi Dontay Wilson’ın verdiği bilgiye göre fabrikanın önceki planı yaklaşık 150 bin araç üretmekti.

General Motors ise kesin Bolt üretim miktarı konusunda rakam vermedi. Şirket, pazar koşulları ile müşteri talebini sürekli değerlendirdiğini belirtmekle yetindi.

Bolt sınırlı süre üretilecek

General Motors, Chevrolet Bolt’un yeni neslini bu yıl yeniden satışa çıkardı.

Chevrolet’in resmi sitesinde başlangıç fiyatı 27 bin 600 dolar olarak açıklanan model, elektrikli otomobil pazarındaki daha erişilebilir seçeneklerden biri olarak konumlandırılıyor.

General Motors daha önce Bolt’un sınırlı süre üretilecek bir model olduğunu açıklamış ancak üretimin kesin olarak ne zaman sona ereceğini duyurmamıştı.

Sendika tarafına göre mevcut plan, üretimin gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması yönünde.

Satışlar 4 bin 224 adette kaldı

Yeni Bolt’un satış hacmi de üretim planındaki küçülmenin boyutunu açıklayan göstergelerden biri.

General Motors, yılın ağustos ayı sonuna kadar ABD’de 4 bin 224 Bolt sattı.

Bu rakam ABD elektrikli otomobil pazarının büyük modelleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalıyor. Örneğin Tesla yalnızca Model Y’den üç aylık dönemde yaklaşık 35 bin adet satabilecek hacme ulaşabiliyor.

GM’nin elektrikli araç faturası büyüdü

Bolt’taki üretim azaltımı General Motors’ın elektrikli otomobil yatırımlarında yaptığı daha geniş kapsamlı değişikliklerin ardından geldi.

Şirket yaklaşık bir düzine elektrikli model üretmeye devam ediyor ancak bazı fabrikalarını yeniden benzinli araç üretimine uygun hale getiriyor.

General Motors’ın 2025’in ikinci çeyreğinden bu yana elektrikli araç faaliyetleriyle bağlantılı olarak kaydettiği gider ve değer düşüklüklerinin toplamı 10,9 milyar dolara ulaştı.

Fabrikada ikinci vardiya gecikti

Bolt üretiminin planlanandan düşük kalması Kansas tesisindeki istihdamı da etkiliyor.

Fabrikada ikinci vardiyanın yeniden devreye alınması ertelenirken yaklaşık bin çalışanın süresiz izin durumunda bulunduğu belirtiliyor.

Ancak tesis tamamen küçülmeye gitmeyecek. General Motors gelecek yıldan itibaren benzinli Chevrolet Equinox üretimini bu fabrikaya taşımayı planlıyor.

Şirket ayrıca halen Çin’de üretilen Buick Envision SUV modelinin üretimini de Kansas tesisine kaydırmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobilde planlar yeniden yazılıyor

General Motors’ın Bolt kararı, küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç yatırımlarının daha seçici hale geldiğine ilişkin yeni bir örnek oluşturuyor.

Üreticiler elektrikli araçlardan tamamen vazgeçmek yerine talep gören modelleri korurken düşük satış hacmine sahip projelerde kapasiteyi azaltıyor.

Chevrolet Bolt’un 27 bin 600 dolarlık fiyatına rağmen planlanan üretim hacmine ulaşamaması, elektrikli otomobil pazarında yalnızca fiyatın değil talep, üretim maliyeti ve kapasite kullanımının da belirleyici hale geldiğini gösteriyor.