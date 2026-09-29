Tesla Roadster yine ertelendi: 9 yıllık bekleyiş 15 Ekim’e uzadı

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Tesla’nın otomotiv dünyasında yıllardır beklenen yeni nesil Roadster modeli bir kez daha takvime takıldı. Şirket, 1 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan tanıtım etkinliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Tesla daha sonra yeni tarihi de duyurdu. Buna göre Roadster etkinliği 15 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Yeni tarih 15 Ekim

Tesla, etkinliğin ertelenme kararını hava koşullarını yakından takip ettikten sonra aldığını bildirdi.

Şirket, tahmin edilen şiddetli hava koşulları ve etkinliğin yalnızca açık havada gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle programın yeniden planlandığını açıkladı.

Böylece 1 Ekim için hazırlanan tanıtım iki hafta ileriye, 15 Ekim’e taşındı.

Açık hava zorunluluğu ise Roadster etkinliğinin yalnızca klasik bir otomobil tanıtımından ibaret olmayacağı beklentisini güçlendiriyor.

2017’de tanıtıldı, teslimat 2020 için açıklanmıştı

Yeni nesil Tesla Roadster ilk kez Kasım 2017’de kamuoyuna gösterildi.

Tesla o dönemde otomobilin teslimatlarına 2020 yılında başlamayı planladığını duyurdu. Ancak proje sonraki yıllarda defalarca ertelendi.

Aradan yaklaşık dokuz yıl geçmesine rağmen ikinci nesil Roadster hâlâ seri üretim aşamasına ulaşmış değil.

Elon Musk eylül ayında yaptığı açıklamada yeni Roadster’ın 1 Ekim’de tanıtılacağını duyurmuş, Tesla da sosyal medya hesabından bu tarihi doğrulamıştı. Son erteleme ile birlikte modelin uzun tanıtım takvimine bir değişiklik daha eklendi.

Bazı müşteriler 50 bin dolar ödedi

Roadster’ın uzun bekleyişini dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri de Tesla’nın araç için yıllar önce rezervasyon toplamaya başlamış olması.

Modelin tahmini başlangıç fiyatı ilk tanıtıldığı dönemde yaklaşık 200 bin dolar olarak açıklanırken, standart Roadster rezervasyonu için müşterilerden 50 bin dolar ön ödeme alındı.

Tesla ayrıca 1.000 adetle sınırlandırılması planlanan Founders Series versiyonu için 250 bin dolarlık ödeme talep etti.

Dolayısıyla yeni Roadster yalnızca yıllardır ertelenen bir otomobil projesi değil, önemli tutarlarda ödeme yaparak aracı bekleyen müşterilerin bulunduğu bir program haline geldi.

Roadster’a SpaceX teknolojisi planlanıyor

Tesla’nın yeni Roadster için açıkladığı en sıra dışı planlardan biri SpaceX teknolojisinin otomobile taşınması.

Elon Musk daha önce Roadster için soğuk gaz iticilerinden oluşan özel bir SpaceX paketinden söz etmişti. Sistemin aracın hızlanma, frenleme ve viraj performansını artırması hedefleniyor.

Musk ayrıca bu sistemin aracın çok kısa bir süre yerden yükselmesine imkân sağlayabileceğini de öne sürmüştü.

Bu nedenle 15 Ekim’deki etkinliğin açık havada yapılmasının planlanması, tanıtım sırasında klasik bir otomobil gösterisinin ötesinde bir performans demonstrasyonu gerçekleştirilebileceği beklentisini artırıyor.

Bekleyiş bitse bile üretim takvimi kritik

15 Ekim’de yapılması planlanan etkinlik Roadster açısından önemli bir eşik olacak. Ancak tanıtımın gerçekleşmesi, aracın müşterilere ne zaman teslim edileceği sorusunu tek başına ortadan kaldırmayacak.

Tesla’nın yeni Roadster için seri üretim başlangıcı, kesin satış fiyatı ve müşteri teslimat takvimine ilişkin ayrıntıları açıklaması bekleniyor.

2017’de başlayan ve 2020’de teslimata dönüşmesi planlanan Roadster hikâyesinde böylece gözler bu kez 15 Ekim’e çevrildi.