Hitachi Energy Türkiye için yeni yatırım sinyali verdi

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Hitachi Energy, Türkiye’deki üretim kapasitesini büyüten 70 milyon dolarlık yatırımın ardından yeni projeler için de kapıyı açık tuttu. Şirket, Türkiye’yi Avrupa’daki sanayi yapılanması ve küresel tedarik zincirinin önemli merkezlerinden biri olarak görüyor.

70 milyon dolarlık yatırım devreye alındı

Hitachi Energy, Kocaeli Dilovası’nda kurduğu Güç Transformatörleri Fabrikası ve Servis Merkezi’ni haziran ayında faaliyete geçirdi.

70 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, şirketin Türkiye’deki güç transformatörü üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak şekilde tasarlandı.

Yatırımla birlikte Türkiye’deki istihdamın da yaklaşık yüzde 30 artması öngörülüyor.

Tesis yalnızca iç pazara değil, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika’ya yönelik üretim ve servis merkezi olarak konumlandırılıyor.

Türkiye küresel tedarik zincirinde kilit konumda

Hitachi Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfredo Parres, Türkiye’nin şirketin Avrupa’daki sanayi yapılanması ve küresel tedarik zincirinde önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Şirketin Türkiye’de yaklaşık 60 yıllık üretim geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Parres, güçlü sanayi altyapısı ve tedarikçi ekosisteminin yeni yatırımlar açısından önemli avantaj sağladığını belirtti.

Türkiye aynı zamanda şirketin bölgedeki ihracat operasyonları açısından da merkez ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni yatırımlar için üç koşul öne çıktı

Hitachi Energy’nin yeni yatırım mesajında üç koşul dikkat çekiyor.

Şirket Türkiye’deki talebin güçlü kalmasını, yatırım ortamının destekleyici olmasını ve yatırımı teşvik eden çerçevenin devam etmesini önemsiyor.

Bu koşulların korunması halinde Hitachi Energy, Türkiye’deki yatırımlarını sürdürmeye açık olduğunu bildiriyor.

Şirketin yeni büyüme alanları arasında dijitalleşme, enerji depolama ve elektrik şebekelerinin modernizasyonuna yönelik teknolojiler bulunuyor.

Veri merkezleri yeni talep yaratıyor

Dünya genelinde elektrik tüketiminin artması ve yapay zekâ veri merkezlerinin hızla büyümesi, güç transformatörlerine yönelik talebi artırıyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli ulaşım ve şebeke modernizasyonu da aynı anda daha fazla transformatör ve enerji altyapısı yatırımı gerektiriyor.

Bu nedenle güç transformatörlerinde küresel arzın talebi karşılamakta zorlandığı bir dönemde Türkiye’deki üretim kapasitesi Hitachi Energy açısından daha stratejik hale geliyor.

Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihracat

Dilovası tesisinde üretilecek güç transformatörlerinin 50’den fazla ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.

Tesis kamu hizmetleri, yenilenebilir enerji projeleri, sanayi kuruluşları, ulaşım altyapıları ve veri merkezleri için farklı ölçeklerde güç transformatörleri üretebilecek.

Servis merkezi ise yalnızca yeni ürün üretimi değil, mevcut transformatörlerin bakım, modernizasyon ve kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik hizmetler de sağlayacak.

Üretimde karbon emisyonu yüzde 95 azalacak

Yeni Dilovası tesisi düşük karbonlu üretim hedefiyle tasarlandı.

Şirket, yeni fabrikanın üretim süreçlerindeki karbon emisyonunu eski yapıya göre yaklaşık yüzde 95 azaltmasını hedefliyor.

Bu dönüşüm Hitachi Energy’nin yalnızca kapasite artırımı değil, daha düşük karbonlu bir üretim altyapısı kurma stratejisinin de parçası.

Yeni yatırım için gözler talepte

Şirketin açıklamaları şu aşamada kesinleşmiş yeni bir yatırım kararı anlamına gelmiyor.

Ancak 70 milyon dolarlık Dilovası yatırımının hemen ardından Türkiye’de yeni yatırım alanlarının açık biçimde gündeme getirilmesi, şirketin ülkedeki büyüme stratejisinin devam ettiğine işaret ediyor.

Bundan sonraki süreçte özellikle enerji depolama, dijital şebeke teknolojileri ve artan veri merkezi yatırımlarının Hitachi Energy’nin Türkiye’de yeni kapasite kararlarını tetikleyip tetiklemeyeceği izlenecek.