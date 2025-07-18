Goodwood Festival of Speed 2025’te Range Rover, Defender, Discovery ve Jaguar rüzgarı

Bu yıl “The Winning Formula – Champions and Challengers” temasıyla gerçekleştirilen festival, geçmişten bugüne otomobil dünyasına yön veren ikonik modelleri ve teknolojik yenilikleri bir araya getirdi.

Festivalde sergilenen araçlar arasında Defender OCTA Black, Defender 110 Trophy Curation ve Dakar D7X-R prototipi gibi performans odaklı modeller öne çıkarken, Range Rover SV Black ve Range Rover Sport SV Black lüks tasarımlarıyla dikkat çekti.

Defender’dan Dakar’a hazırlık

Defender, Goodwood’da üç yeni modelle yer aldı. 635 beygir gücündeki Twin Turbo V8 motorlu Defender OCTA Black, ikonik tırmanış gösterisinde performansını sergilerken; Deep Sandglow Yellow Defender 110 Trophy Curation modeli tasarım ve teknoloji uyumunu yansıttı. Dakar Ralli Takımı tarafından geliştirilen D7X-R prototipi ise festival boyunca dinamik sürüş gösterileriyle tanıtıldı. Ayrıca, 2025 Kadınlar Rugby Dünya Kupası’nın resmi partneri olan Defender, turnuvaya özel tasarlanan Trophy aracını da sergiledi.

Range Rover’dan modern lüks yorumu

Range Rover, 55 yıllık mirasını festivalde özel bir seçkiyle kutladı. İlk kez tanıtılan Range Rover SV Black, Narvik Parlak Siyah gövde rengi ve el işçiliği detaylarıyla markanın modern lüks anlayışını temsil etti. 635 beygir gücüne sahip Range Rover Sport SV Black modeli ise karbon fiber kaputu ve dört çıkışlı egzoz sistemiyle yüksek performans vurgusu yaptı. Markanın sunduğu Sensory Floor ve Body and Soul koltuk sistemleri, katılımcılara müziği ve titreşimleri hissederek deneyimleme imkânı sundu.

Jaguar’dan geleceğe dair ilk sinyaller

Festivalin ilk gününde Jaguar’ın yeni tasarım vizyonunu temsil eden Type 00 konsepti, markanın dönüşümüne dair önemli bir ön gösterimle tanıtıldı. Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover ve Duke of Richmond’un katılımıyla gerçekleştirilen tanıtımda, konseptin global ölçekte dikkat çekmesi hedeflendi. Jaguar ayrıca, 50. yaşını kutlayan klasik modeli XJS ile de geçmişe saygı duruşunda bulundu.

Discovery Tempest ile aile konforuna yeni yorum

Goodwood’da sergilenen Discovery Tempest modeli, geniş iç mekanı, özel mat gövde rengi ve Petra Copper detaylarıyla dikkat çekti. Model, aile odaklı kullanım için konfor, işlevsellik ve modern tasarımı bir araya getiriyor.