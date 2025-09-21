Gumball 3000 Rallisi İstanbul’da başladı!
Dünyanın en prestijli otomobil rallilerinden Gumball 3000, bu yıl İstanbul’dan start aldı. Sultanahmet Meydanı’ndaki açılış töreni yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü. Ferrari, Lamborghini, McLaren ve Bugatti gibi markalara ait lüks otomobiller, tarihi yarımadada tur atarak Edirne yönüne hareket etti.
1999’dan bu yana düzenlenen Gumball 3000 Rallisi, hızdan çok yaşam tarzı, kültür ve uluslararası etkileşim yönüyle öne çıkıyor.
Katılımcılar Avrupa ülkelerinde duraklayacak
Katılımcılar İstanbul’un ardından Bükreş, Belgrad ve Floransa’da duraklayacak. Ralli, İspanya’nın İbiza Adası’nda sona erecek.